La dernière création de Paul Stephens Autoart transforme la Porsche 993 en 993R. Paul Stephens s'est basé sur le cahier des charges d'un client qui souhaitait que la 993 soit améliorée de 25 % dans tous les domaines. La construction a duré cinq ans. Elle comprend des composants d'origine Porsche Motorsport et des pièces conçues par Paul Stephens.

La 993R est plus légère et plus performante que l'originale. La Porsche 911 modifiée est équipée d'un moteur flat-six de 3,8 litres, contre 3,6 litres auparavant. La puissance de pointe atteint 330 chevaux, ce qui représente un grand bond en avant par rapport au moteur original de 272 chevaux. Paul Stephens propose même d'augmenter la puissance jusqu'à 360 ch et de passer le rupteur de 7 400 à 8 500 tr/min.

Le moteur est associé à une boîte de vitesses à six rapports, qui comporte un embrayage et un volant d'inertie légers. Les améliorations apportées au moteur comprennent un vilebrequin et des roulements de 997 GT3, des pistons et des barillets de 993 RSR et une pompe à huile de 997 GT3. Les arbres à cames proviennent de Paul Stephens, avec des poussoirs solides et des culbuteurs réglables de Porsche Motorsport. Paul Stephens a également adapté les corps de papillon.

À l'intérieur, Paul Stephen installe un arceau et des sièges Recaro en fibre de carbone. Autoart a retiré toute l'électronique non essentielle pour "réduire le poids et améliorer le comportement", notamment les vitres électriques, la radio et la climatisation. La boîte à gants, les poignées de porte et la console centrale ont également été supprimées.

La 993R utilise également des matériaux composites pour réduire davantage le poids de la voiture. La 993R pèse 1 200 kg à l'état brut, soit moins que la 993 Carrera 2 de base qui pesait 1 379 kg.

Selon Paul Stephens, la 993R est l'expression de la philosophie de l'entreprise "less is more". Le préparateur reçoit des demandes pour la 993R et d'autres commandes Autoart. "La 993R n'est pas ma dernière réalisation, mais je voulais qu'elle soit la meilleure d'Autoart, en répondant ou en améliorant le cahier des charges du client", a déclaré Paul Stephens.