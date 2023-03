BMW n'a pas chômé récemment, en déposant 48 nouveaux noms auprès de l'Office allemand des brevets et des marques. Cela s'explique par le nombre de nouvelles voitures électriques que le constructeur prévoit de lancer au cours des prochaines années, ce qui laisse entrevoir des projets de révision dans le système de dénomination des modèles.

Le système actuel de BMW utilise trois chiffres pour indiquer la gamme et la cylindrée du moteur, ou le niveau de finition. Ces chiffres sont parfois précédés d'un M pour indiquer une version performante, ou suivis d'un suffixe comme d, i ou e pour indiquer un type de moteur. En règle générale, les véhicules sont désignés par le premier numéro, comme la Série 3, qui peut aller de la 318i à la M340i, par exemple.

Les nouveaux noms comprennent des préfixes i, X et iX pour des véhicules comme le i120, le iX130 et le X750. Si l'on applique la logique actuelle, on peut penser que les i120 et iX130 seront des véhicules de la Série 1, tandis que le X750 sera un véhicule de la Série 7. Le X désigne généralement un SUV ou un crossover, comme le X5, tandis que le i, en tant que préfixe, désigne un véhicule électrique, comme le i4.

Étant donné que BMW continuera à proposer des modèles à moteur à combustion interne à l'avenir, ainsi que des véhicules hybrides et électriques, il y a fort à parier que ces nouveaux noms continueront à refléter les désignations actuelles. Dans le cas de la Série 5, une version thermique porterait une désignation telle que 530i, ou 530d pour un moteur diesel. La version hybride s'appellerait 530e, et la version électrique i530.

Un seul modèle M a été déposé, le M350. Il s'agirait vraisemblablement d'une version plus performante de la Série 3, qui pourrait s'ajouter à la M340i ou bien la remplacer. Cependant, on ne sait pas s'il s'agit d'un véhicule à essence, électrique ou hybride.

Les autres noms déposés sont logiques, étant donné que BMW s'attend à ce que les véhicules électriques dépassent les thermiques et les hybrides rechargeables d'ici 2028.

Voici tous les nouveaux noms déposés par BMW, classés par série de modèles :