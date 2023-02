Après avoir renouvelé les X5 et X6 au début du mois, BMW lance les déclinaisons M Competition de ses SUV.

L'hybridation légère

Les X5 et X6 M Competition conservent leur V8 bi-turbo 4,4 L mais le moteur est désormais doté d'une hybridation légère de 48 volts. Le moteur électrique de 9 kilowatts (12 chevaux) et 199 Nm s'intègre dans la transmission automatique à huit rapports. La puissance totale reste la même avec 617 chevaux et 750 Nm.

Selon BMW, l'assistance hybride apporte de meilleures performances à l'accélération et améliore naturellement la consommation, même si aucun chiffre n'a été communiqué pour le moment.

Le V8 est doté d'un collecteur d'échappement transversal, d'un vilebrequin renforcé, d'un turbocompresseur amélioré, d'un conduit d'admission d'air revu, et des optimisations ont été apportées au système d'alimentation en huile et au processus de séparation de l'huile. De nouveaux convertisseurs catalytiques permettent de réduire les émissions.

Les BMW X5 M Competition et BMW X6 M Competition effectuent tous les deux le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes.

Design revu

Comme les X5 et X6 de base, les modèles M Competition adoptent les nouveaux feux et les grilles totalement noires.

Dans l'habitacle, l'écran incurvé de BMW apparaît, avec deux écrans réunis l'un à côté de l'autre. En plus du volant en cuir M avec de nouvelles palettes de changement de vitesse en carbone, le constructeur bavarois a placé un insert décoratif avec effet métallique brillant, nommé Fineline Black, une barre d'éclairage d'ambiance avec un rétroéclairage et naturellement un M.

La BMW X5 M Compétition sera proposé à 159 300 euros et la BMW X6 M Compétition à 163 300 euros en France.