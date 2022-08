Les prototypes de la BMW X5 M restylée sont de retour au Nurburgring et nos photographes espions sur-place ont pu l'apercevoir. Ces nouvelles photos du SUV montrent un véhicule d'essai légèrement moins camouflé que le précédent, laissant entrevoir un nouveau design de la calandre.

Il y a toujours un peu de camouflage couvrant le visage du véhicule, bien que les grilles semblent être légèrement modifiées par rapport au modèle sortant. La forme est maintenant plus angulaire et elle sera probablement entourée de phares plus fins. La pièce de camouflage miniature sur le panneau de calandre droit cache probablement le badge M.

Sous les nouvelles grilles, nous pouvons voir le nouveau design de la section inférieure du pare-chocs avec de nouvelles barres verticales et horizontales, remplaçant le design maillé du modèle actuel. La forme générale de la calandre inférieure et des évents ressemble à celle de l'actuel X5 M, les changements visuels ne seront donc pas spectaculaires.

L'arrière reste à peu près complètement camouflé, mais nous savons que BMW va installer de nouveaux feux arrière sur le véhicule de sport. La forme générale ne changera probablement pas beaucoup, mais les feux recevront de nouveaux graphiques internes. De petites modifications de la partie inférieure du pare-chocs et du diffuseur entre les quatre tuyaux d'échappement sont également probables.

Nous n'avons pas eu la chance de jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'habitacle, mais le SUV bénéficiera très probablement du système d'infodivertissement iDrive8 de BMW. Cela n'a pas été confirmé mais la nouvelle technologie est maintenant disponible pour une liste croissante de nouveaux modèles de Munich.

Aucun downsizing n'est prévu pour la génération actuelle du X5 M et le véhicule continuera de s'appuyer sur un moteur V8 biturbo de 4,4 litres. Dans son application la plus puissante, cette unité génère 625 chevaux et nous ne nous attendons pas à ce que ces chiffres changent beaucoup. À titre d'information, BMW partagera son V8 de 4,4 litres avec Land Rover pour l'utiliser dans le nouveau Range Rover Sport SVR.