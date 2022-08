Avec la Série 7 de nouvelle génération et la Série 3 reliftée dans le rétroviseur, BMW se concentre maintenant sur une autre berline tout aussi importante. Tout comme ces deux modèles, la Série 5 sera vendue avec toutes les motorisations : essence, diesel, hybride rechargeable et électrique.

Les modèles à moteur à combustion interne recevront un système hybride léger de 48V pour réduire les émissions, mais la génération G60 de la berline de luxe n'offrira pas de nouveaux moteurs.

L'initié BMW et réputé ynguldyn du forum BimmerPost prétend être au courant des plans de BMW pour la huitième génération de la Série 5. La berline entrera apparemment en production en juillet 2023 et sera vendue en différentes versions : 530i à essence, rejointe par la i5 purement électrique avec une i5 eDrive40 à propulsion de 335 chevaux et une i5 M60 xDrive à transmission intégrale de 590 chevaux.

Photos espion BMW i5 (2023)

20 Photos

Les diesels ne sont pas encore morts puisque BMW voudrait vendre la nouvelle Série 5 diesel en Europe dans sa version 520d (195 ch) avec et sans xDrive. Certains marchés devraient recevoir un modèle d'entrée de gamme 520i à essence de 190 ch, avec des groupes motopropulseurs hybrides supplémentaires qui seront ajoutés en temps voulu. Il va sans dire que la M5 sera la plus puissante de toutes, avec un V8 PHEV qui devrait produire plus de 700 chevaux pour faire écho à la XM.

Il y aura quelques nouveautés majeures pour le break, car les rumeurs indiquent que BMW prévoit non seulement le retour de la M5 Touring , mais aussi une toute première i5 Touring. Le break hautes performances porterait le nom de code G99 et devrait entrer en production en novembre 2024.

Parallèlement, le rapport indique que BMW introduira un système de conduite autonome plus avancé, certifié de niveau 3, à partir de la fin de l'année prochaine sur les Série 5 et 7, mais uniquement en Europe et en Chine, car les réglementations américaines doivent encore s'adapter aux dernières technologies. Mercedes a réussi à devancer BMW en obtenant la certification de Niveau 3 pour ses berlines EQS et Classe S.

Ailleurs, la Chine recevra à nouveau une berline Série 5 à empattement long (G68) avec deux moteurs à essence et deux modèles i5. Le début de la production est prévu pour janvier 2024.