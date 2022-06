On l'attendait depuis longtemps, et BMW l'a fait ! La BMW M3 Touring est enfin arrivée, c'est une première dans l'histoire, car les BMW M3 n'ont toujours existé qu'en déclinaison berline. A contrario, la BMW M5 Touring a déjà été lancée par le passé. On se rappelle de la génération E34 (moteur six cylindres en ligne) lancée en 1992 puis de l'E61 (moteur V10) commercialisée entre 2007 et 2010.

Cela fait donc plus de 10 ans que BMW n'a pas lancé de M5 Touring. Il pourrait mettre fin à cette longue attente dans quelques années, car une source généralement bien informée sur les plans de la marque affirme qu'une nouvelle génération est dans les cartons. Elle pourrait arriver en 2024.

BMW M5 Touring E34 BMW M5 Touring E61

Cette source, c'est ynguldyn, un membre actif du forum Bimmer Post et qui a prouvé par le passé qu'il détenait souvent des informations non partagées par le constructeur de Munich. Il pense que la M5 Touring de nouvelle génération portera le code G99 et qu'elle suivra la BMW M5 (berline) G90 dont la production est prévue dès juillet 2024.

La nouvelle BMW M5 devrait recevoir un moteur V8 hybride rechargeable qu'elle partagera avec la BMW XM. Nous ne savons pas encore quelle puissance développera la BMW M5, mais gardez en tête que ce moteur délivre 750 ch et 1000 Nm de couple sous le capot du BMW XM Concept. La puissance sera bien évidemment envoyée aux quatre roues via une transmission intégrale et une boîte automatique.

Ce sera la concurrente parfaite à l'Audi RS 6 Avant dont le V8 développe 600 ch et 800 Nm de couple. Sans oublier la Mercedes-AMG E 63 S Estate qui offre une puissance satisfaisante de 612 ch.

Avant de découvrir la nouvelle M5, le fabricant allemand dévoilera la nouvelle génération de la Série 5 l'an prochain. Plusieurs motorisations figureront au catalogue : essence, diesel et hybride rechargeable. Une version 100 % électrique sera également de la partie. Il s'agit de la BMW i5, grande sœur à la BMW i4.