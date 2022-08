Le BMW X5 M n'est pas encore en train de subir une refonte complète, ni de changer de génération. Mais le crossover doit prochainement subir un restylage. De récents clichés espions ont montré le modèle haute performance moins camouflé et exposant un peu la calandre.

Une paire de rendus non officiels de Kolesa.ru va un peu plus loin en enlevant le camouflage pour imaginer à quoi ressemblera le modèle lors de son lancement.

Les illustrations dépeignent un crossover à l'allure sportive avec une nouvelle calandre plus angulaire. Des lamelles horizontales la traversent. De fins phares sont placés sous le bord avant du capot, ce qui ajoute à son aspect agressif. Le camouflage du véhicule d'essai rend difficile à déterminer le style final, mais les rendus montrent que le crossover présente une ouverture de pare-chocs inférieure assez importante, flanquée d'évents angulaires.

Galerie: BMW X5 M restylé illustration non officielle

2 Photos

Nous n'avons pas beaucoup vu l'arrière du X5 M, et les rendus ne montrent pas beaucoup de changements. Le crossover présente des feux arrière à la forme remaniée et de nouveaux graphiques internes au-dessus d'un pare-chocs inférieur et d'un diffuseur légèrement modifiés. Le rendu montre également les quatre gros embouts d'échappement du modèle qui dépassent à l'arrière.

Le modèle faisant l'objet d'un rafraîchissement de mi-cycle, les clients ne devraient pas s'attendre à des changements significatifs au niveau du groupe motopropulseur. Le V8 4,4 litres biturbo du modèle actuel continuera d'équiper le X5 M. Il développe une puissance de 625 chevaux sur le modèle actuel, ce qui ne devrait pas changer beaucoup pour la version remaniée.

Pour l'heure, aucun indice sur l'intérieur du crossover, et les rendus ne le montrent pas non plus. Cependant, le X5 et le X5 M pourraient suivre d'autres mises à jour récentes de BMW en milieu de cycle et recevoir le dernier système d'infodivertissement iDrive8 de la marque. La mise à jour pourrait radicalement remanier l'aménagement intérieur pour inclure le grand écran monté sur le tableau de bord du système, ce qui nécessiterait de redessiner le tableau de bord.

BMW n'a donné aucun indice sur la date de lancement du nouveau X5 M. Le constructeur n'a pas révélé la version améliorée du X5 régulier, qui est souvent dévoilée plusieurs mois avant la variante M. Restez à l'écoute pour en savoir plus alors que le restylage du X5 pourrait être présenter en cette seconde moitié de 2022. Le X5 et le X5 M devraient être commercialisés dans le courant de l'année prochaine.