La division M de BMW met fin à la production de véhicules à moteur thermique et se prépare à électrifier ses modèles de performance. Frank van Meel dirige cette opération et donne quelques indications sur l'avenir électrifié dans une interview accordée à Autocar.

"J'adorerais voir des M électrifiées à l'avenir - hybrides et purement électriques, mais si nous les présentons, elles seront si révolutionnaires que vous direz : C'est fou, je ne l'avais pas vu venir", a-t-il déclaré.

Nous savons que les BMW électrifiées naîtront bientôt de la division M. La prochaine XM utilise un V8 4,4 litres biturbo à assistance hybride, et la M5 de nouvelle génération semble utiliser une version hybride rechargeable de ce groupe motopropulseur.

La prochaine Série 3 arrivera en 2025 sous la forme d'un véhicule électrique complet reposant sur la plateforme Neue Klasse de BMW. Van Meel reste vague quant à la perspective d'une nouvelle M3. "Peut-être qu'elle sera électrique, mais si c'est le cas, ce sera toujours une M3. Quel que soit le groupe motopropulseur, vous devriez toujours pouvoir conduire nos voitures et savoir qu'elles sont des sportives M", a-t-il déclaré.

Van Meel indique que la réduction du poids serait un élément majeur de la création d'une M3 électrique. "Mais les voitures électriques présentent certains avantages. Vous pouvez retirer une partie de l'isolation acoustique, par exemple, et le fait que le poids de la batterie soit si faible est intéressant pour les ingénieurs", a-t-il déclaré.

La Série 3 électrique porterait la désignation interne NK1. BMW développe les moteurs électriques en interne et prévoit d'en proposer un seul pour les roues arrière ou deux pour les deux essieux. Le système pourrait se charger rapidement à 350 kilowatts (environ 475 ch) et offrir une autonomie totale de plus de 700 kilomètres. La plateforme utiliserait un mélange d'aluminium et de fibre de carbone pour maintenir le poids à un niveau bas.

La plate-forme Neue Klasse sera également à la base d'un crossover électrique. D'ici à 2030, BMW estime que la moitié de ses ventes pourraient provenir de véhicules utilisant ces plates-formes.