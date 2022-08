La BMW Série 5 de nouvelle génération ne sera probablement pas présentée avant le début de l'année prochaine. Le constructeur automobile ne fait pas encore de teasing sur le modèle mais il continue à développer la voiture. Une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube CarSpyMedia montre la berline à quatre portes en train de faire ses essais autour et sur le Nürburgring.

Contrairement au prototype que nos photographes espions ont repéré en juillet, ce véhicule d'essai ne dispose pas de tous ses éléments d'éclairage de série. Les feux arrière ront des feux de camouflage. Le camouflage cache les détails stylistiques les plus fins de la voiture, mais les boucliers avant et arrière semblent plus étroits que sur le modèle sortant. Des phares minces encadrent une calandre réniforme de taille normale.

Galerie: 2024 BMW M5 nouvelles photos espion

25 Photos

Lorsque la nouvelle Série 5 arrivera, BMW la dotera de différents groupes motopropulseurs. Nous devrions trouver des moteurs à essence, diesel, hybrides rechargeables et électriques, mais ils ne seront pas tous disponibles sur tous les marchés. Des rumeurs récentes suggèrent par exemple que le modèle arrivera aux États-Unis en essence 530i et électrique i5 pour commencer. L'EV serait proposé en versions eDrive40 à moteur unique et propulsion arrière et M60 xDrive à moteur double et propulsion intégrale, développant respectivement 335 chevaux (249 kilowatts) et 590 chevaux (439 kW).

La nouvelle Série 5 donnera également naissance à une nouvelle M5. Rares sont les détails disponibles pour le moment, mais la voiture sera probablement équipée d'un V8 électrifié. Le groupe motopropulseur PHEV pourrait produire jusqu'à 700 ch (521 kW). L'électrification sera très présente dans la nouvelle Série 5, les modèles à essence recevant des systèmes hybrides légers de 48 volts pour réduire les émissions.

Étonnamment, des rumeurs laissent entendre que BMW lancera la nouvelle Série 5 avec une nouvelle variante Touring. La familiale donnera naissance à une M5 Touring haute performance et à une i5 Touring entièrement électrique. Cependant, nous devrons attendre les modèles M, dont la production ne débutera pas avant le second semestre de 2024.

BMW va échelonner le lancement de la nouvelle Série 5. La production ne commencerait pas avant l'année prochaine, 2023. BMW commencera la production de la Touring en mars 2024, suivie de la M5 et de la M5 Touring en juillet et novembre de la même année. Nous garderons un œil sur les détails menant au lancement de la voiture au début de 2023.