La Fashion Week de Londres a débuté cette semaine et à l'occasion du défilé de la marque Moncler a été dévoilé le Project Mondo G, associant les lignes d'un Mercedes Classe G à celle de la célèbre veste en molleton de la marque italienne née en France.

Née du thème "Art of Imagination", cet voiture se veut une œuvre d'art créant un contraste entre les lignes très angulaires du tout-terrain de Mercedes et les "lignes douces et fluides du textile matelassé", les deux incarnant le luxe. Des roues jusqu'au sommet de la voiture, cette Classe-G prend donc des allures de doudoune, jusqu'à intégrer une gigantesque fermeture éclair !

Avec 4,6 m de longueur, 2,8 m de hauteur, 3,4 m de largeur (comprenant les spectaculaires roues) et un poids de 2,5 tonnes, ce Project Mondo G s'imagine sur le terrain, avec une patine brute renvoyant au côté fonctionnel du véhicule.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Moncler pour créer un autre 'moment fort de marque X-factor'", a commenté Britta Seeger, membre du Directoire de Mercedes-Benz Group AG, en charge du marketing et des Ventes. "Chez Mercedes-Benz, nous nous engageons à soutenir la culture et la société. Notre co-création avec Moncler propose une expérience inattendue des deux marques. Cette première collaboration avec Moncler ouvre de nouveaux horizons et d’éventuelles opportunités permettant d’aboutir à plus de nouveautés très prochainement."

Gorden Wagener, directeur du design de Mercedes-Benz Group AG, voit dans ce concept une "déclaration de design très audacieuse". "Basée sur notre langage plastique Sensual Purity, cette œuvre d'art fusionne des formes et des surfaces extrêmement contrastées : les matériaux brillants inspirés des vaisseaux spatiaux avec un aspect patiné, usagé ; la géométrie saisissante de la Classe G avec les formes organiques des vestes en molleton Moncler", a-t-il ajouté.

"Les deux grandes marques de luxe offrent une nouvelle expérience extraordinaire en combinant les univers de l'automobile et de la mode réunis en un modèle d'exception. Le langage surdimensionné et exagéré des formes confère à cette création un rayonnement artistique polarisant qui insuffle de nouvelles impulsions et tendances."