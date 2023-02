Les prix des carburants ont augmenté depuis le début de l'année. Le Sans-Plomb 95-E10 a atteint un prix de 1,8776 € en moyenne et le gazole 1,8382 €. Emmanuel Macron souhaite mettre en place des mécanismes pour faire baisser le prix de ce dernier.

"On va essayer de faire un petit geste diesel, vous allez voir", a déclaré le président de la République à l'occasion d'un déplacement à Rungis ce mardi. Rappelant que des aides existent déjà pour les gros rouleurs et la mise en place de l'indemnité carburant, Emmanuel Macron semble clairement en appeler à TotalEnergies pour mettre en place une ristourne à la pompe.

"On a besoin en effet, pour que toutes celles et ceux qui travaillent dur prennent leur voiture puissent continuer d'avancer", a précisé le chef de l'État à l'AFP. "Je souhaite que le dialogue entre le ministère et les entreprises concernées et comme ça avait été fait l'année dernière sur le carburant avec des ristournes à la pompe. C'est important dans une période dans laquelle on a besoin d'accompagner nos compatriotes et en particuliers celles et ceux qui travaillent."

Différentes mesures mises en place depuis 2022

Déjà confronté à une hausse des prix du carburant en 2022, le gouvernement avait mis en place une remise de 30 centimes au litre au 1er septembre 2022, avant de l'abaisser à 10 centimes au 16 novembre. Cette aide a été arrêtée au 31 décembre, après avoir engendré un coût de huit milliards d'euros.

En parallèle, TotalEnergies a proposé des remises une grande partie de l'année. Elle a atteint les 20 centimes en septembre, avant d'être abaissée à 10 centimes mi-novembre et d'être supprimée au 31 décembre.

Depuis le 1er janvier, une aide plus ciblée a été mise en place par le gouvernement, l'indemnité carburant de 100 euros destinée aux dix millions de français aux revenus les plus modestes. La demande se fait sur le site des impôts et était initialement possible jusqu'à la fin du mois de février, mais a été prolongée jusqu'à fin mars, seule la moitié des personnes éligibles ayant entamé les démarches.