On entend partout parler des voitures hybrides. Mais que se cache-t-il derrière ce terme aujourd'hui ? Tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour revendiquer ce titre est d'une sorte de moteur électrique, quelle que soit sa taille ou sa puissance. Ce qui est parfois un peu abusif !

Ce terme fait référence à diverses technologies, mais elles ont toutes en commun le fait d'avoir deux moteurs différents, un moteur à essence (ou, plus rarement, un moteur diesel) et un moteur électrique, qui interagissent l'un avec l'autre.

Cela suffit pour pouvoir définir une voiture comme "hybride", tant d'un point de vue technique que bureaucratique, avec la même définition générique qui figure sur le certificat d'immatriculation (P.3) "HYBRID" et garantit l'accès à divers types d'incitations et d'avantages.

En réalité, cependant, il existe des différences techniques, et il est important d'en être conscient afin d'acheter la voiture qui vous convient.

La distinction fondamentale

La confusion porte principalement sur les deux systèmes hybrides les plus courants, à savoir les hybrides légers (mild) et les hybrides complets (full).

Si l'on voulait résumer le concept en deux mots, on pourrait dire que la différence entre les voitures mild hybrid (autre nom de l'hybridation légère) et full hybrid (autre nom des voitures hybrides) réside dans la puissance et le rôle du moteur électrique.

, l'utilisation est limitée et il n'est pas possible de voyager en tout électrique avec le moteur thermique éteint. Dans le cas des hybrides "complets", il prend une toute autre importance, permettant de réduire la consommation de carburant de manière plus significative, bien que plus complexe et donc plus coûteuse, tout en permettant de rouler (pour quelques kilomètres seulement à vitesse urbaine) sans émissions.

Mild hybrid, un petit coup de pouce et un petit plus

Dans les voitures hybrides légères, le moteur électrique et la batterie sont très limités en taille et en puissance. Cela permet de réduire le poids et les coûts, mais cela signifie également que la contribution à l'économie de carburant est marginale.

Dans un système hybride léger, le moteur électrique sert de démarreur pour faire démarrer le moteur principal et l'aide à démarrer et à accélérer, lui donnant un coup de pouce supplémentaire pour "alléger" le travail lorsqu'il est le plus sollicité, ce qui l'aide à consommer moins de carburant.

Cependant, dans un système hybride léger, le moteur électrique ne peut pas déplacer le véhicule par lui-même. L'énergie nécessaire à son fonctionnement est récupérée lors de la décélération et du freinage, sans possibilité de recharger la batterie en externe.

Les doux les plus puissants "naviguent"

Le principe est globalement le même pour tous les systèmes dits mild hybrides, à quelques exceptions près : c'est le cas de la technologie appliquée aux moteurs des grosses voitures (marques généralistes et premium), qui utilisent un système de 48 volts plutôt que le système de 12 volts utilisé par les autres constructeurs.

Elle est activée dans certaines situations, comme la conduite à une vitesse constante (et non supérieure à une certaine limite, généralement 120 km/h maximum). À ce stade, le moteur à combustion interne s'arrête et le moteur électrique maintient la vitesse pendant de courtes périodes, en fonction de l'état de la réserve d'énergie.

La technologie mild hybrid est de plus en plus présente en tant qu'amélioration de la motorisation des petites voitures et des voitures compactes, comme Fiat 500 et Panda ou Lancia Ypsilon Hybrid, mais aussi Ford Puma, certaines versions du Kuga, les SUV et les compactes Kia et Hyundai (également diesel), toute la gamme Suzuki, d'abord avec Swift et Ignis et ensuite S-Cross et Vitara avec le nouveau système 48V, et bien d'autres.

Il existe également un système classé comme mild hybrid mais avec des capacités légèrement supérieures : nous parlons de la technologie e-boxer de Subaru, qui a la capacité de démarrer la voiture avec la seule poussée du moteur électrique et de lui faire parcourir jusqu'à 1,6 km (jusqu'à un maximum de 40 km/h) uniquement si la batterie est au maximum et si le pied est très léger.

Hybride "complet", synergie complète

Sur les voitures full hybrid, la puissance du moteur électrique et des batteries est beaucoup plus importante, permettant ainsi un fonctionnement plus important et prolongé du système, qui offre la possibilité de rouler (pour quelques kilomètres seulement) en zéro émission, ainsi que des programmes de conduite avec lesquels on peut choisir d'utiliser pleinement cette ressource tant que la réserve le permet.

Outre la conduite en mode purement électrique, le véritable avantage des systèmes entièrement hybrides - en particulier en ville - réside dans l'alternance continue entre l'énergie électrique et l'énergie thermique, ainsi que dans les nombreux ralentissements et freinages qui sont utiles pour la recharge et permettent de maintenir le moteur à essence (ou diesel) éteint pendant une grande partie du trajet.

La différence en termes de consommation est significative précisément parce que les voitures les plus modernes, selon les données déclarées, promettent de passer la plupart de leur temps en ville en mode électrique.

Cela est également dû au fait que de nombreux modèles ne sont plus de "simples" hybrides série - c'est-à-dire que les deux moteurs fonctionnent sur les roues - mais fonctionnent également comme des hybrides parallèles. C'est le cas de la Renault Clio E-Tech et de la Honda Jazz e:HEV, où un moteur électrique est couplé aux roues et un autre - relié au moteur à essence - fait office de générateur et recharge les batteries.

La famille des hybrides complets comprend la Toyota Prius et toutes les voitures hybrides Toyota et Lexus en général, les Hyundai Ioniq et Kona hybrides et bien d'autres.

Comme mentionné au début, dans un système hybride complet, la batterie est plus puissante et plus lourde, ce qui se traduit par un prix qui peut augmenter considérablement par rapport à un système d'hybridation douce. Bien qu'il soit difficile d'obtenir une comparaison équitable car les moteurs combinés ne sont presque jamais les mêmes, la différence de prix est là.

Le tableau ci-dessous montre la différence de capacité et de puissance des batteries entre trois voitures du segment A et B: deux petites voitures, la Suzuki Swift et la Toyota Yaris, et une citadine, la Fiat Panda Hybrid.

La Panda est le modèle le moins cher et le plus simple équipé d'un système hybride doux à ce jour, et il convient de noter que contrairement aux deux autres, elle dispose d'une boîte de vitesses manuelle (également disponible pour la Swift, bien que nous ayons choisi ici de nous référer à la variante CVT).

Suzuki Swift Hybrid CVT Fiat Panda Hybrid M/T Toyota Yaris Hybrid CVT Type Hybride doux Hybride doux Hybride complet Moteur à essence 1.2 4-cylindres 1.0 3-cylindres 1.5 3-cylindres Puissance 83 HP 70 HP 92 HP Moteur électrique 12 V 12 V 12 V Puissance 1,93 kW 3,6 kW 59 Kw Puissance totale du système 83 ch 70 ch 116 ch Batterie 0,3 kWh 0,13 kWh 1,2 kWh Poids du système hybride 45 kg 25 kg 125 kg Consommation WLTP 5,3 l/100 km n.d. 3,8 l/100 km Consommation NEDC 4,13 l/100 km 4 l/100 km 2,8 - 3,2 l/100 km Émissions WLTP 121 g/km n.d. 85 - 112 g/km Émissions NEDC 73 - 92 g/km 89 - 92 g/km 64-95 g/km Autonomie électrique - - 2 km

Et les hybrides rechargeables ?

La classification des voitures hybrides ne s'arrête pas là, car il y aurait également des voitures hybrides rechargeables. Les hybrides rechargeables ont une batterie beaucoup plus importante qui doit être rechargée à partir d'une source externe, tout comme les voitures électriques. Les coûts d'achat sont sensiblement plus élevés et il y a différents types d'évaluations à faire. Pour en savoir plus sur l'hybride rechargeable, c'est par ici !