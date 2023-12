La Ferrari F430 représente une étape importante dans l'histoire de Ferrari, car elle a été la dernière voiture à moteur central, de la célèbre marque italienne, à proposer une transmission manuelle, en usine. Alors que la plupart des F430 à levier de vitesses languissent dans des garages climatisés et gagnent en valeur, il y en a au moins une qui est utilisée comme il se doit.

La chaîne AutoTopNL a récemment eu la chance de conduire une F430 équipée d'une boîte manuelle sur une tranche de l'autoroute allemande sans aucune restriction de vitesse. Avec 483 chevaux disponibles grâce à son V8 de 4,3 litres, cette Ferrari (produite entre 2004 et 2009) ne manquera sûrement pas de vitesse. En effet, conducteur de la chaîne a pu atteindre une vitesse de 310 km/h avant de ralentir à cause de la circulation. Il ne manquait que 10 km/h de plus pour atteindre la V-Max de la supercar italienne.

Une des meilleures Ferrari à moteur central

Les sons provenant du compartiment moteur et de la console centrale sont encore plus cool que les chiffres sur le tableau de bord. Avec une ligne rouge de 8 500 tr/min, le moteur à hurle à chaque passage de vitesse, et lorsqu'il est temps de passer au rapport suivant, nous avons le droit à un clic-clac satisfaisant lorsque le conducteur déplace le levier de vitesses.

Les nouvelles Ferrari à moteur central sont peut-être plus rapides et plus avancées que la F430, mais nous aurions du mal à trouver quelque chose d'autre dans ce segment qui offre la meilleure combinaison de retour d'information, de bruit et de modernité. C'est probablement la raison pour laquelle les prix des F430 à boîtes manuelles ont grimpé en flèche ces dernières années (certains modèles dépassent dorénavant les 250 000 euros). Notre conseil ? Si vous en avez une, conservez-la, car vous ne trouverez pas un autre bolide pareil.

Galerie: L'ex-Ferrari F430 Coupé de Donald Trump