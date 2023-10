Les portions non limitées des autoroutes allemandes sont l'une des rares routes publiques au monde où l'on peut pousser une voiture à sa vitesse maximale sans craindre de recevoir une lourde amende pour excès de vitesse.

Dans le cas présent, la chaîne YouTube AutoTopNL a mis la main sur une McLaren 720s modifiée avec des turbos plus puissants, pour une puissance totale de 950 chevaux.

Vitesse maximale atteinte : 339 km/h

L'autoroute est encombrée au début de la vidéo, et le conducteur doit donc faire attention à ne pas pousser trop fort. Lorsque le trafic se dégage, il peut atteindre une vitesse de 313 kilomètres par heure indiquée par le GPS.

Au bout de 3 minutes et 50 secondes, la circulation devient enfin suffisamment fluide pour permettre une deuxième course à grande vitesse. Cette fois, le compteur de la voiture affiche brièvement 339 km/h, tandis que le GPS indique 334 km/h.

Compte tenu du nombre de voitures sur la route, le conducteur ne peut pas aller plus vite. Plus tard, le GPS affichera 280 km/h et 306 km/h, ce qui reste des vitesses élevées pour une route publique.

La 720s, bijou de McLaren

La McLaren 720s a fait ses débuts en 2017 en tant que remplaçante de la 650s. Le nouveau modèle était équipé d'un V8 biturbo de 4,0 litres monté en position centrale, d'une puissance de 710 chevaux et d'un couple de 770 Nm en usine. Une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports transmet la puissance aux roues arrière. Cette configuration permet à la supercar d'atteindre une vitesse de 100 km/h en 2,9 secondes et une vitesse maximale de 341 km/h.

Peut-être est-ce dû aux microphones, mais cette 720s semble plutôt docile à bas régime. Au-delà de 5 500 tr/min, le bruit devient beaucoup plus rauque.

En ce qui concerne la conduite à grande vitesse sur les routes publiques, Motor1.com a eu l'occasion de prendre une 765LT, la sœur la plus sexy de la gamme 720s, sur une autoroute à Ketchum, dans l'Idaho, et de rouler légalement aussi vite que nous le pouvions. Le compteur de vitesse indiquait 326 km/h, mais le GPS affichait 315 km/h.

