L'Opel Kadett E, l'avant-dernière génération de la série Kadett, occupe une place particulière dans l'histoire de la firme allemande puisqu'elle a marqué la transition entre l'emblématique Kadett et la tout aussi célèbre Astra. Produite de 1984 à 1991, la Kadett E a poursuivi l'héritage de ses prédécesseurs tout en introduisant plusieurs caractéristiques et éléments de design innovants.

La voiture avait un design moderne et aérodynamique qui correspondait aux tendances automobiles des années 1980 : lignes douces, vitres affleurantes et pare-chocs intégrés. En ce qui concerne les moteurs, le modèle est proposé avec une gamme de moteurs à essence et diesel, les modèles haut de gamme de la variante GSi étant dotés de la technologie de l'injection. Aucun de ces moteurs n'offrait cependant les performances de la Kadett de cette vidéo.

À première vue, la Kadett a l'air d'être une voiture de série, mais ce n'est que la surface. Sous la peau, il y a un moteur à quatre soupapes de 16 soupapes fortement révisé. Malheureusement, peu de détails sont disponibles, mais nous savons au moins qu'il s'agit d'un moteur turbocompressé, qui génère près de 900 chevaux à 2,4 bars du turbocompresseur. Nous pouvons également voir un énorme refroidisseur d'air qui se trouve juste derrière le pare-chocs avant. Plus impressionnant encore, cette puissance est canalisée uniquement vers les roues avant et, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, la voiture est presque constamment en train de lutter pour la traction.

Dans cette vidéo de cinq minutes, la Kadett modifiée affronte deux voitures très rapides. La première est ce qui semble être une Dodge Challenger de série et elle ne fait pas le poids face à la super voiture à hayon. Dans la deuxième course, la Kadett blanche affronte une McLaren 720S de 1 200 ch et c'est là que la bataille devient intéressante. Les deux voitures semblent avoir pris un départ échelonné et à la fin, leurs résultats sont très, très proches.

Dans la dernière partie de la vidéo, on peut voir la Kadett faire un parcours d'un demi-mile. C'est là qu'elle libère tout son potentiel, atteignant une vitesse de pointe de 297,76 km/h. Cela a suffi pour que la voiture remporte le prix de la voiture à traction avant la plus rapide lors de l'événement Race1000, au cours duquel cette vidéo a été tournée.