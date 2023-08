L'Opel Experimental est un concept car de crossover électrique qui donne une indication de la prochaine génération des modèles de la marque détenue par Stellantis, dans leur design et peut-être les technologies utilisées.

Ce concept, qu'Opel a prévu de dévoiler au public à l'occasion du salon IAA Mobility de Munich au mois de septembre, est basé sur ce que la marque qualifie de "plateforme électrique à la pointe de Stellantis", ce qui semble désigner la plateforme STLA.

Galerie: Concept Opel Experimental (2023)

56 Photos

Avec quatre roues motrices et un système steer-by-wire, qui réduit le nombre de composants de la direction et permet au volant de se replier quand il n'est pas utilisé, cette Opel a des dimensions qui la place dans le segment C, ce qui devrait la rendre plus petite que la Tesla Model Y mais similaire au futur Opel Grandland 100% électrique qui sera basé sur la plateforme STLA Medium.

"Opel Experimental donne un aperçu des modèles et des technologies à venir, du design futur, voire d'une nouvelle ère et du devenir de la marque", déclare Florian Huettl, directeur général d'Opel. "Ce superbe concept-car représente un phare et illustre une fois de plus l'esprit pionnier d'Opel."

Opel souligne que l'un des éléments les plus marquants est l'absence totale d'éléments chromés sur la carrosserie, avec à la place un "éclairage extérieur et des graphismes contrastés audacieux." À l'avant, l'Opel Blitz lumineux s'étend jusqu'aux feux. À l'arrière, des feux élancés donnent un aspect futuriste au crossover.

L'aérodynamique au cœur du concept

L'Opel Experimental présents des volets à l'avant et à l'arrière pour améliorer l'efficacité aérodynamique, ainsi qu'un diffuseur arrière mobile. Les pneus, développés en coopération avec Goodyear, sont faits à partir de caoutchouc recyclé et sont montés sur des jantes Ronal à trois zones intégrant une fonction active, également pour améliorer l'aérodynamique.

"Notre nouvelle Opel Experimental apporte une interprétation plus extrême de notre philosophie conceptuelle audacieuse et pure", estime Mark Adams, vice-président du design d'Opel. "Elle donne forme à notre vision de l'avenir."

"De nombreux éléments de sa conception et l'état d'esprit qui la sous-tend seront visibles dans les futurs modèles de production. Le design extérieur assure une performance aérodynamique optimisée combinée à une silhouette époustouflante alors que l'intérieur offre une expérience utilisateur immersive et émotionnelle."

Les lignes rappellent la Lancia Pu+Ra HPE, également basée sur une version de la plateforme STLA, mais il faut rappeler que le concept car italien était plus modeste en taille.

Dans l'habitacle, l'Opel Experimental promet autant d'espace que dans un véhicule du segment D, grâce à un "espace detox" avec des sièges ultra légers, un volant rétractable et le retrait de tous les éléments qui ne sont pas nécessaires à la conduite.

Les écrans apparus ces dernières années dans les véhicules sont remplacés par un système en réalité augmenté. Les rétroviseurs extérieurs ont également disparu, au profit de caméras à 180 degrés intégrés dans les montants C.

Opel n'a pas donné de précisions sur la puissance ou la capacité de la batterie mais ce n'est visiblement pas l'objectif de ce concept-car.