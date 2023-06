Tout le monde aime un bon remake des années 1970, mais parfois, refondre un objet de la décennie disco dans l'ère moderne peut sembler déplacé. Mais lorsque l'objet en question est le fabuleux prototype expérimental Mercedes-Benz C111, il est difficile de trop se tromper. Toute voiture dotée de portes papillon, d'un style aérodynamique et d'une étoile sur le capot ne peut que séduire. C'est le cas du nouveau concept Mercedes-Benz Vision One-Eleven.

Conçu et construit au Centre international de design de la société à Carlsbad, en Californie, le Vision One-Eleven est un hommage évident à cette expérience des années 1970. Mais alors que la première série de 15 exemplaires de Mercedes-Benz C111 était équipée de moteurs rotatifs à quatre rotors, de moteurs diesel à cinq cylindres et de moteurs V8 turbocompressés, le dernier concept est un exercice de style et pas grand-chose d'autre. C'est le seul inconvénient de la Vision One-Eleven, par ailleurs audacieuse et au design cohérent.

Les racines de la voiture d'exposition sont clairement évidentes dans les portes papillon, qui rappellent également la légendaire 300SL de 1954, mais il y a un certain nombre d'autres détails qui relient la Vision One-Eleven à ses prédécesseurs. L'avant de forme ovale avec trois bouches d'aération aux coins est un lien évident avec la C111, tout comme les deux feux arrière circulaires sur le graphisme arrière pixellisé. Les deux prises d'air du capot, peintes en noir, rappellent également le prototype des années 1970, bien qu'elles mènent désormais directement à un toit en forme d'auvent.

En effet, contrairement à la C111, la Vision One-Eleven reprend le langage stylistique "one-bow" de la Mercedes-EQ, avec une allure courbée vers l'avant de la cabine. La carrosserie en forme de fuselage semble reposer sur le kit aérodynamique, composé de splitters avant et latéraux et d'un diffuseur arrière agressif, qui rend plus fonctionnelle la palette de couleurs orange et noire de la C111 d'origine. Avec ses 46 pouces, le concept Vision n'est que 2 pouces plus haut que son prédécesseur, ce qui est inhabituellement bas pour un véhicule électrique, grâce à un élément de technologie astucieux.

Les moteurs électriques à flux axial conçus par YASA, filiale de la société, sont à l'origine de cette position basse. Contrairement aux moteurs de traction à flux radial que l'on trouve dans d'autres véhicules électriques Mercedes, les moteurs à flux axial sont 66 % plus denses en puissance, ce qui donne aux ingénieurs une plus grande flexibilité quant à leur emplacement. Sur la Vision One-Eleven, les passages de roues nettement bombés suggèrent que les moteurs à flux axial sont placés près des roues, avec peut-être quatre moteurs individuels qui lui confèrent une puissance totale de 1 000 kilowatts (ou 1 300 chevaux, si vous préférez). Bien sûr, tout cela est théorique, car la Vision One-Eleven est un exercice de style, et non un banc d'essai pour le groupe motopropulseur.

La position basse permise par les minces moteurs électriques porte ses fruits dans l'habitacle, où la palette de couleurs argent, orange et blanc de la Vision One-Eleven est un pur Dreamsicle des années 1970. Les sièges baquets bas placent les pieds des occupants au-dessus de leur dos, comme dans une Formule 1, mais l'habitacle est aéré grâce à la verrière pleine longueur, au tableau de bord étroit ouvert près de la base du pare-brise et aux vitres latérales à écran hexagonal. En théorie, la Vision One-Eleven aura un intérieur à réalité augmentée, avec des boutons virtuels pour l'infotainment et la navigation flottant au-dessus de surfaces vierges.

Mercedes-Benz n'a pas annoncé si son dernier concept préfigurait les choses à venir pour la marque, mais il ne semble pas probable que le constructeur automobile sorte une supercar basse et entièrement électrique à ailes de mouette de sitôt. Néanmoins, des éléments de la Vision One-Eleven apparaîtront dans les futurs véhicules Mercedes, les moteurs électriques à flux axial YASA étant destinés aux produits AMG en raison de leur poids relativement léger et de leur puissance élevée. Même si la Vision One-Eleven restera probablement confinée à un stand d'exposition pendant toute sa durée de vie, il est toujours amusant de voir Mercedes-Benz embrasser son passé dans un design aussi tourné vers l'avenir.

Galerie: Mercedes-Benz Vision One-Eleven