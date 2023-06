En décembre 2021, Toyota a organisé un point presse pour présenter pas moins de 15 véhicules électriques sous forme de concept. Certains d'entre eux ont évolué vers des modèles routiers, mais il en est un qui n'a pas encore vu le jour. Sur la photo, le Sports EV laisse entrevoir une voiture de sport électrique dotée d'un toit targa. Le mois dernier, une mise à jour de la feuille de route des modèles à zéro émission incluait un véhicule de performance prévu pour 2026.

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que Toyota teste déjà une voiture de sport électrique GR. Le président de la société, Akio Toyoda, a déclaré à Autocar qu'il avait eu l'occasion de conduire un prototype, mais qu'il n'était pas sûr que ce soit ce projet qui se concrétise dans trois ans. Qu'il s'agisse de cette voiture ou d'une autre, l'ancien PDG a déclaré qu'elle devait être agréable à conduire pour mériter le badge GR, même si elle n'est pas équipée d'un moteur à combustion.

Toyota Sports EV

6 Photos

Il est intéressant de noter que Toyoda a déclaré que l'un des objectifs est de lui donner une boîte de vitesses manuelle, avec une pédale d'embrayage. De plus, ce véhicule électrique performant devrait également émettre des "bruits de moteur même si l'on ne sent pas l'odeur de l'essence". Les similitudes avec une voiture de sport à moteur conventionnel seront si importantes que les gens ne pourront pas dire si le véhicule est à moteur à combustion interne ou à moteur électrique.

N'oublions pas que Lexus, la division de luxe de Toyota, a également présenté en avant-première une voiture de sport zéro émission. L'Electrified Sport Concept devrait être le successeur de la LFA à moteur V10 et il a déjà été confirmé qu'elle serait équipée d'une boîte manuelle avec une troisième pédale et même un compte-tours. La version de production ultérieure sera dotée de systèmes de direction et de freinage électriques, ainsi que d'une transmission intégrale, c'est-à-dire d'un moteur électrique à l'avant et d'un autre à l'arrière. Avec le concept, Lexus promettait un sprint de 0 à 100 km/h dans les deux secondes et une autonomie de plus de 700 kilomètres.

La logique veut que l'Electrified Sport de Lexus soit beaucoup plus chère que la voiture de sport électrique GR de Toyota, qui, selon Toyoda, ressemblera extérieurement à un véhicule électrique. Les deux marques japonaises parlent de batteries à semi-conducteurs depuis un certain temps et il est plus probable qu'elles soient intégrées dans la remplaçante indirecte de la LFA.

Au début du mois, le nouveau PDG de Toyota, Koji Sato, a annoncé que d'autres modèles GR étaient prévus. Le week-end dernier, une Prius Concept GR a été présentée aux 24 heures du Mans, mais aucun modèle de production n'a encore été annoncé. En ce qui concerne la course d'endurance, le GR H2 Racing Concept donne un aperçu d'une machine à hydrogène qui courra sur le circuit de la Sarthe en 2026.