C'était fin 2022 lorsque Toyota a annoncé que le C-HR recevrait une deuxième génération en lançant le concept Prologue (voir ci-dessous). Depuis, nous avons vu le multisegment sous-compact subir des tests sous forme de prototype tout en étant camouflé, et maintenant, nous avons un premier aperçu de la version de production. Le teaser ombragé révèle une signature lumineuse arrière avec un trio de lignes parallèles de chaque côté, entourant la marque et le nom du modèle.

Cela signifie-t-il que le logo Toyota traditionnel a été retiré du C-HR ? Ce n'est pas clair à ce stade, bien que le prototype que nous avons vu tester au Nürburgring ait toujours l'ovale et cachait également une sorte d'inscription à droite de la plaque d'immatriculation. Avec le concept Prologue, le constructeur automobile japonais a fortement suggéré que son crossover du segment B a été entièrement repensé par son équipe Européenne dans le sud de la France.

Deux versions hybrides

D'après les quelques détails publiés jusqu'à présent, nous savons que le nouveau C-HR a des porte-à-faux légèrement plus courts, mais il est plus spacieux à l'intérieur, ce qui ne peut que signifier que l'empattement a été allongé. Le petit multisegment a des poignées de porte qui restent au ras de la carrosserie pour un meilleur aérodynamisme. Le carénage avant dit "Hammerhead" de Toyota s'inspire des modèles récents mais fait peau neuve pour mieux répondre au public cible du modèle.

En plus d'avoir un tout nouveau look, le prochain C-HR apportera un autre changement majeur puisque Toyota a confirmé qu'une version hybride rechargeable sera disponible. L’hybride classique utilisera des batteries assemblées en Europe et sera vendu avec la version auto-rechargeable standard.

Ce nouveau C-HR sera disponible aux côtés d'autres petits multisegments, car Toyota propose désormais également la Yaris Cross et la plus petite Aygo X.

"Avec un design avant-gardiste et des technologies avancées", le C-HR de deuxième génération sera présenté en première le 26 juin et devrait être mis en vente en Europe avant la fin de l'année. En revanche, Toyota a décidé de ne pas amener le modèle aux États-Unis et au Canada.

