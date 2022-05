La Toyota Aygo X nous fait déjà savoir par son nom que sa nature est celle d'un crossover urbain ultracompact, tant par sa taille que par son style.

Le moteur de l'Aygo X est un trois cylindres essence 1.0 L de 72 ch dont nous avons voulu tester l'efficacité lors du test de consommation en conditions réelles, associé à la transmission automatique S-CVT. Le résultat est une excellente moyenne de 4,00 l/100 km (25,00 km/l) avec une dépense en essence de 27,35 € pour notre voyage de 360 km de Rome à Forlì.

En haut du classement

La Toyota Aygo X se place en tête du classement de la consommation réelle de carburant, se distinguant également comme l'une des meilleures voitures à essence.

La citadine japonaise est en fait à égalité avec la Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 100 ch (4,00 l/100 km - 25,0 km/l) et juste devant la Volkswagen Polo 1.0 MPI 75 ch et la Suzuki Swift 1.0 Hybrid, toutes deux à 4,10 l/100 km (24,3 km/l).

L'Aygo X est seulement dépassée par la Fiat Panda City Cross Hybrid (3,90 l/100 km - 25,6 km/l), la Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 ch 48V iMT (3,75 l/100 km - 26,6 km/l) et la Renault Clio TCe 100 (3,70 l/100 km - 27,0 km/l), du moins parmi les voitures testées qui figurent encore sur la liste.

Agile, confortable et bien dotée

La Toyota Aygo X se caractérise par la richesse de son habillage "Lounge", la présence de la transmission automatique S-CVT et le toit en toile à ouverture électrique de la version Air. L'équipement de série comprend des jantes en alliage de 18 pouces, une peinture métallisée bicolore, des capteurs de stationnement plus une caméra, des phares à LED, l'ouverture/fermeture sans clé, un régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie.

La nouvelle Aygo surprend par son agilité, son bon confort de conduite, l'aspect pratique des différentes aides à la conduite et la commodité de la boîte de vitesses automatique à vitesse lente. La capacité de chargement du coffre est satisfaisante et supérieure à celle de la précédente Aygo, tandis que la largeur des portes arrière est un peu inférieure à la moyenne des concurrents.

Elle n'a pas souvent soif

Dans toutes les conditions de conduite courantes, la Toyota Aygo X Lounge Air 1.0 VVT-i S-CVT confirme sa faible soif d'essence, même sur autoroute ou en ville, deux des scénarios d'efficacité les plus exigeants.

Le réservoir d'essence de 35 litres est suffisant pour garantir une autonomie minimale d'au moins 600 km, avec des pointes proches de 1000 km sur les trajets extra-urbains les plus économes en carburant.

Les consommations

Urbain : 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

612 km d'autonomie

5,7 l/100 km (17,5 km/l) 612 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 4,6 l/100 km (21,7 km/l)

759 km d'autonomie

4,6 l/100 km (21,7 km/l) 759 km d'autonomie Autoroute : 5,5 l/100 km (18,1 km/l)

633 km d'autonomie

5,5 l/100 km (18,1 km/l) 633 km d'autonomie Ecoconduite : 2,9 l/100 km (34,4 km/l)

1204 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Poids à vide Emission CO2

(WLTP) Toyota Aygo X Lounge Air 1.0 VVT-i S-CVT Essence 53 kW Euro 6d-ISC-FCM 975 kg 113 g/km

Données

Modèle : Toyota Aygo X Lounge Air 1.0 VVT-i S-CVT

Prix de base : 15 990 €

Date de l'essai : 18/05/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 31°/Ensoleillé, 19°

Prix du carburant : 1,899 euro/l (essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 905 km

Kilométrage au début de l'essai : 154 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 75 km/h

Pneumatiques : Falken Sincera SN110A Ecorun - 175/60 R18 85H (Label UE: A, B, 66 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,00 l/100 km (25,00 km/l)

Ordinateur de bord : 4,0 l/100 km

À la pompe : 4,0 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 27,35 €

Dépense mensuelle : 60,77 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 263 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 875 km