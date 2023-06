Le premier Toyota C-HR est un modèle qui, en 2016, a marqué un tournant décisif pour la marque japonaise. En effet, elle se différencie des Toyota contemporaines par les formes audacieuses de sa carrosserie, conçue comme un coupé surélevé (les lettres du nom C-HR sont les initiales des mots anglais coupé high rider).

De plus, avec le C-HR, Toyota a également commencé à accroître la diffusion de sa plate-forme modulaire, la TNGA (Toyota New Global Architecture), une base de châssis introduite pour la première fois sur la quatrième génération de la Prius, mais "démocratisée" précisément par le C-HR, sera ensuite adopté par les autres modèles Toyota arrivés plus tard.

Cette nouvelle génération de Toyota C-HR hérite des proportions qui caractérisaient le design du modèle précédent, tout en montrant la parenté avec la nouvelle Toyota Prius, qui à son tour a initié le type de design que l'on retrouvera sur la Toyota du futur.

27 Photos

Design et dimensions extérieures

Le Toyota C-HR 2023 mesure 4,36 mètres de long, 1,83 mètre de large, 1,56 mètre de haut et a un empattement de 2,64 mètres. Par rapport au modèle qu’il remplace, il est plus large de 3 cm mais plus court de 3 cm et a des porte-à-faux moins prononcés, mais quand on le regarde il donne l'impression d'être plus grand.

Cette deuxième génération de C-HR conserve également des éléments caractéristiques tels que les surfaces vitrées moins étendues que les panneaux de carrosserie, qui ont des surfaces "déplacées" par de nombreux bords et facettes.

Les poignées arrière ne sont plus cachées, elles ont été déplacées vers les portes, et la palette de couleurs bicolores et les passages de roue saillants soulignent les volumes vifs du C-HR. Les feux arrière apparaissent sous la forme d’une grande ligne horizontale divisée en trois branches avec le nom et la marque du véhicule illuminé par un rouge vif au centre.

Quid de l’intérieur ?

Pour l'intérieur du nouveau Toyota C-HR, la plupart des matériaux utilisés sont recyclés et d’autres d’origine non animale ont également été choisis pour le revêtement en cuir.

En parlant de design, une forme enveloppante a été donnée au tableau de bord, qui de la partie supérieure se poursuit visuellement sur les panneaux de porte, avec une ligne qui est également soulignée par l'éclairage ambiant de l'habitacle, qui peut être réglé avec 64 couleurs différentes. La console centrale est orientée vers le conducteur, avec un affichage numérique des instruments de 12,3", de la même taille que l'écran central (qui peut également être de 8" selon les niveaux de finition).

Le logiciel est celui de la dernière génération de systèmes d'info-divertissement Toyota et Lexus, avec une compatibilité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto et une connectivité avec l'application Toyota MyT pour smartphones, avec laquelle vous pouvez contrôler à distance le véhicule (climatisation et autres opérations du voiture) et aussi se garer sans être à bord, avec une fonction pour effectuer des manœuvres dans des espaces restreints.

En plus d'avoir une plus grande surface vitrée que le précédent C-HR, ce nouveau Toyota peut également avoir un toit panoramique, construit avec deux couches de plus que celles habituellement utilisées dans ce type de composant, ce qui augmente l'isolation à faible émission, afin de ne pas rendre nécessaire l'utilisation de rideaux occultants pour se protéger du soleil.

Changement de châssis et de la motorisation hybride

La plate-forme TNGA du Toyota C-HR 2023 a été mise à jour avec l'introduction de nouveaux matériaux, par exemple avec une utilisation différente des aciers à haute résistance par rapport au passé, pour réduire le poids et obtenir une meilleure rigidité en torsion. Les calibrages de suspension ont ensuite été modifiés, prévoyant des voies plus larges et abaissant le centre de gravité.

La batterie lithium-ion de 0,91 kWh du C-HR full hybrid est sous la banquette arrière, pour ne pas prendre de place dans le coffre, tandis que la batterie de 13,8 kWh du C-HR hybride rechargeable est sous le plancher de la voiture, avec un chargeur embarqué qui atteint jusqu'à 7 kW de puissance.

Grâce également à l'adoption de la pompe à chaleur, l'autonomie de l'hybride rechargeable C-HR en mode 100 % électrique atteint 66 km, profitant du moteur électrique de 163 ch et 208 Nm. Le système hybride est également formé par un moteur essence 4 cylindres de 2L délivrant 152 ch et 190 Nm, pour une puissance totale de 223 ch. Il lui faut 7,4 secondes au 0-100 km/h et sa vitesse de pointe est de 180 km/h. La consommation homologuée en cycle mixte WLTP est de 0,9 l/100 km, avec des émissions de 19 g/km de CO2.

Le Toyota CH-R 2023 est également disponible en version full hybride, en deux variantes. Le C-HR 1.8 HEV dispose d'un moteur essence de 1.8L (avec 4 cylindres) de 98 ch et 142 Nm. Son moteur électrique synchrone à aimants permanents affiche 94 ch et 185 Nm, pour un total de 140 ch. Le 0-100 km/h est atteint en 9,9 secondes et la vitesse de pointe culmine à 170 km/h.

Le C-HR 2.0 HEV 2WD dispose d'un moteur essence 4 cylindres de 2.0L ainsi que 152 CV et 190 Nm. La partie électrique équivaut à 111 ch et 206 Nm, pour un total de 198 ch, 8,1 sec sur le 0-100 km/h et une vitesse de pointe de 180 km/h.

En ajoutant un moteur électrique arrière de 41 CV et 84 Nm de couple, vous pouvez avoir la transmission intégrale du C-HR 2.0 HEV AWD-i, qui monte un moteur à essence (à l’avant) de 4 cylindres et 2L. Sa puissance est de 152 ch et 190 Nm et la partie électrique de 111 ch et 206 Nm, pour un total de 198 ch, affiche 7,9 s au 0-100 km/h et 180 km/h en vitesse de pointe.

Comme sur d'autres Toyota hybrides récentes, la Corolla Cross par exemple, les ingénieurs ont amélioré les composants mécaniques et électroniques et les logiciels de gestion des moteurs électriques et thermiques, afin d'améliorer l'agrément de conduite, le confort et la consommation de carburant.

Tarifs et équipements

Le nouveau Toyota C-HR arrivera chez les concessionnaires fin 2023, avec une ouverture des commandes en été et un lancement commercial à l'automne. Les prix ne sont pas encore définis, mais compte tenu du réglage qui a été donné à la voiture, il est probable que le positionnement changera par rapport à la grille tarifaire actuelle.

En fait, le précédent C-HR avait un prix de départ d'environ 33 500 euros, se positionnant ainsi entre celui de la Toyota Yaris Cross (à partir d'environ 28 000 euros) et celui de la Toyota Corolla Cross (à partir d'environ 37 500 euros), qui pourrait se retrouver dorénavant en dessous de la liste de prix de départ du nouveau C-HR.