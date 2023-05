Avec le concept Prologue, Toyota avait présenté en avant-première le design du C-HR de nouvelle génération. À l'époque, on pouvait penser que le show car avait l'air un peu trop futuriste et que le design serait simplifié pour la version de série du crossover.

Aujourd'hui, force est de constater que le C-HR de nouvelle génération ressemblera en fait beaucoup au Prologue. Et nous avons les premières photos d'espionnage pour le prouver.

Les photographes présents au Nürburgring ont envoyé les clichés que vous voyez dans la galerie située en fin d’article. Ils montrent un véhicule d'essai C-HR sur la célèbre piste allemande avec une carrosserie entièrement camouflée.

Cela semble pourtant être sa forme de production finale et il ressemble beaucoup au Prologue (voir ci-dessus). Les phares et les feux arrière, bien que presque complètement déguisés, semblent également prêts pour la production.

Bien sûr, toutes les lignes ne sont pas identiques au Prologue. À l'avant, par exemple, le concept avait un pare-chocs plus orné, tandis qu'à l'arrière, le design du diffuseur est différent.

De plus, le concept avait ses poignées de porte arrière situées sur les coins extérieurs des feux arrière, alors que ce prototype a une disposition plus conventionnelle avec ce qui semble être des poignées de porte affleurantes.

Quid du moteur ?

Toyota n'a pas beaucoup parlé du nouveau C-HR, mais le constructeur japonais a au moins confirmé que le modèle offrira beaucoup plus d'espace à l'intérieur, grâce principalement, aux porte-à-faux plus courts et éventuellement à un empattement légèrement plus long.

Nous savons également que le crossover est développé par le centre européen de développement du design de Toyota dans le sud de la France et qu’il ne sera pas disponible aux États-Unis où il a été couronné comme la voiture la moins satisfaisante dans une enquête auprès des clients l'année dernière.

Une autre chose qui semble certaine à ce stade est la disponibilité d'un groupe moto-propulseur hybride rechargeable pour le nouveau C-HR. Nous ne pouvons pas dire si ce prototype en est un car il n'y a qu'un seul pot visible sur l'aile arrière gauche. Outre cette version, le crossover sera également vendu avec la technologie hybride auto-rechargeable de Toyota.

Quand connaîtrons-nous tous les détails ? Il n'y a pas encore de date de lancement annoncée, mais la société promet que le véhicule "fera bientôt tourner les têtes sur les routes de toute l'Europe".