La deuxième génération du Toyota C-HR continue d'offrir un design transgressif, bien que, curieusement, il n'ait pas grandi en taille et reste à 4,3 mètres de long. Cela le sépare des « grands » du segment C des SUV coupés, tels que la CUPRA Formentor, la nouvelle Omoda 5 ou la Renault Arkana.

Mais pouvez-vous imaginer que Toyota développe une version plus grande et plus sportive ? C'est ce que nous vous proposons dans cet article, à travers une intéressante reconstitution numérique qui ne passera certainement pas inaperçue. Nous l'avons appelé le Toyota C-HR Coupé et, comme vous pouvez le voir, il a des lignes encore plus audacieuses.

Une partie arrière légèrement différente

Le toit s'incline vers l'arrière à partir du pilier B et les voies sont légèrement plus larges afin d'accueillir des pneus plus larges pour une meilleure efficacité dans les virages. L'empattement plus long permet également de gagner en prestance et de créer plus d'espace intérieur. Pour le reste, le SUV devrait rester assez fidèle au C-HR standard.

Ainsi, le design intérieur restera inchangé afin de rendre la voiture aussi rentable que possible. Il s'agit d'un habitacle particulier en raison du design de la boîte à gants et de la console centrale, qui peut être un peu écrasant pour le passager avant. En contrepartie, il y a un double écran de 12,3 pouces et un système multimédia nettement plus rapide que le précédent de la marque.

SUV de 197 ch et 223 ch

Le coffre du coupé C-HR en bénéficierait et pourrait largement dépasser les 400 litres, contre 364 litres dans le modèle standard, qui n'est que de 310 litres dans la version hybride rechargeable en raison de l'intégration de la batterie.

En termes de motorisations, la variante hybride 200H de 197 ch labellisée Eco serait suffisante, en plus de la version PHEV 220PH de 223 ch. Cette dernière affiche un 0-100 en 7,4 secondes et une vitesse de pointe autolimitée de 180 km/h, ce qui ne serait pas très différent pour le C-HR Coupé.

Pour 37 000 euros

Bien entendu, la consommation de carburant resterait assez faible, grâce à la bonne aérodynamique du véhicule, et l'excellente fiabilité qui caractérise les modèles de Toyota serait maintenue.

Et le prix ? Nous nous contenterions d'un prix de départ de 37 000 euros. Pourquoi ? Pour la placer directement face à la CUPRA Formentor, qui coûte 36 130 ch avec le moteur essence TSI de 150 ch, sans hybridation légère (label C). En d'autres termes, elle serait plus puissante que la représentante espagnole et aurait une meilleure vignette environnementale. Donnez-nous votre avis sur la question dans les commentaires !

Source: O Blitz