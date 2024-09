Qu’est-ce que le Raize ? Il ressemble quelque peu à un RAV4 junior, mais il n’y a aucun lien entre les deux modèles. Il s'agit en fait de la version Toyota du Daihatsu Rocky, un crossover sous-compact en vente depuis la fin de l'année 2019. Latin NCAP a récemment mis la main sur un des exemplaires pour un crash test, mais cela ne s’est pas bien terminé...

Également commercialisé sous les noms de Subaru Rex et Perodua Ativa, le Toyota Raize a déçu en ne décrochant qu'une seule étoile. Nous sommes peut-être en 2024, mais le modèle destiné au marché indonésien n'est équipé de série que de deux airbags frontaux. Au Mexique, par exemple, le modèle en possède six en incluant deux airbags latéraux et deux autres airbags rideaux. Mais le Raize n'a pas obtenu de bons résultats lors de l'évaluation du Latin NCAP, seulement à cause de l'absence de ces airbags supplémentaires que nous tenons normalement pour acquis.

Un cercueil roulant ?

Selon les experts du Programme d'évaluation des nouveaux véhicules pour l'Amérique latine et les Caraïbes, le Raize a présenté une "structure instable" lors de l'impact frontal. De plus, il n'a offert qu'une "protection marginale au thorax du conducteur". Le test de collision frontale a été effectué à 65 km/h et lors du test latérale à 50 km/h, le petit crossover de Toyota a montré une "intrusion significative dans l'habitacle", augmentant ainsi les risques de blessures.

Mais il y a mieux encore (ou plutôt pire), le Raize GR Sport n'a obtenu aucun point au test d'impact latéral sur poteau, car il manquait de protection latérale standard pour la tête. Latin NCAP souligne pourtant que le Raize est proposé avec des systèmes avancés d'assistance à la conduite, mais pas dans la région concernée, pas même en option (lorsqu'il s'agit des versions inférieurs comme c'est le cas ici) !

La version haut de gamme est pourtant dotée de six airbags, d'une alerte de trafic transversal arrière, d'une assistance au démarrage en côte et d'un système appelé Pedal Misoperation Control. Il empêche le conducteur d'appuyer accidentellement sur la pédale d'accélérateur au lieu du frein pendant le stationnement. Mais rien de tout cela dans cette variante...

L'Indonésie : le dindon de la farce ?

Le crossover n'a obtenu que 41 % pour la protection des occupants adultes, 72 % pour la protection des occupants enfants, 59 % dans la catégorie protection des piétons et usagers vulnérables de la route et 58 % pour l'assistance à la sécurité.

Stephan Brodziak, président du Latin NCAP, a déclaré :

"Il est décevant que Toyota se livre une fois de plus à la vente de véhicules peu sûrs pour certains pays de la région, comme le Raize. Nous savons que la marque peut obtenir de meilleures performances en matière de sécurité des véhicules, c'est pourquoi nous appelons fortement l'entreprise à reconsidérer sa stratégie en matière d'équipements de sécurité et à soumettre ses modèles à des évaluations de sécurité afin que les consommateurs connaissent leurs performances réelles."



Alejandro Furas, secrétaire général du Latin NCAP, a lui aussi eu son mot à dire :

"Le Latin NCAP exhorte Toyota à changer son approche, à améliorer l'équipement de sécurité de base des voitures et à proposer aux consommateurs de voir les voitures participer au Latin NCAP. Dans un contexte de préoccupation mondiale concernant les certifications de sécurité de certaines voitures Toyota, la nécessité d'un étiquetage de sécurité des véhicules normalisé incluant la notation par étoiles du Latin NCAP est une fois de plus démontrée."

Le Raize n'est finalement qu'un des nombreux nouveaux modèles qui ont déçu lors des crash-tests ces derniers temps. À la fin de l'année dernière, l'Australasian New Car Assessment Program (ANCAP) a attribué une note de zéro étoile à la MG5 et à la Mahindra Scorpio. À la mi-2023, la Citroën C3 a également "obtenu" zéro étoile au Latin NCAP tout comme la JAC E10x chinoise en 2022. "Scandaleux" nous semble être le mot approprié...

Toyota Raize - crash test