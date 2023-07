On va le préciser d’emblée, cette Citroën C3 n'est pas la même voiture que le modèle vendu en Europe. Elle a été conçue sur une plateforme différente et elle est principalement réservée pour les marchés émergents tels que l'Amérique du Sud et l'Inde. Mais alors que la C3 européenne fabriquée en Slovaquie a obtenu une note de quatre étoiles (sur cinq) dans le cadre du programme européen d'évaluation des voitures neuves lors d'un crash-test effectué en 2017, cette C3 fabriquée au Brésil a échoué à l'évaluation avec une note inquiétante de... zéro étoile.

Malheureusement, c'est loin d'être la première voiture testée par Latin NCAP à "obtenir" un zéro, car la Hyundai Tucson, la Fiat Argo/Cronos, la Suzuki Baleno et la Kia Picanto ne sont pas en reste non plus en matière de médiocrité. Dans le cas de la Citroën C3 (nom de code CC21), Latin NCAP souligne que la petite voiture présentait une "structure instable, une faible protection en cas de choc frontal, un manque de protection autour de la tête et un manque de rappels des ceinture de sécurité".

Sauve qui peut

Proposée de série avec seulement deux airbags, la Citroën C3 n'a obtenu que 30,52% dans les catégories d'occupants adultes et 12,10% dans les catégories d'occupants enfants. Elle a été évalué à 49,74% pour la protection des piétons (et les usagers vulnérables de la route) et à 34,88% pour l'assistance à la sécurité. Latin NCAP n'a pas effectué le test d'impact sur poteau car la voiture ne dispose pas d'un système de protection de la tête, latérale, standard. En fait, ce n'est même pas une option. De plus, l'airbag du siège passager avant ne peut pas être déconnecté.

Il n'y a pas de rappel de ceinture de sécurité pour aucun des passagers tandis que celle du conducteur ne répond pas aux exigences du Latin NCAP. La zone de l'espace pour les pieds est définie comme étant instable tandis que la protection contre le coup du lapin est médiocre.

Citroën va donc avoir du pain sur la planche pour améliorer la note du véhicule aux crash-tests et le président du Latin NCAP, Stephan Brodziak, a critiqué la société mère de Stellantis pour la façon dont elle a conçu le C3 :