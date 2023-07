Stellantis (le groupe dont font partie Peugeot, Citroën, Alfa Romeo ou encore Maserati) a dévoilé sa nouvelle plateforme mondiale, STLA Medium, le 5 juillet à Amsterdam. Cette dernière est conçue pour les véhicules électriques et dotée de fonctionnalités de pointe comme une autonomie de 700km, une meilleure efficacité énergétique, une performance embarquée et une puissance de recharge qui sont les meilleures de sa catégorie selon le groupe.

Elle a été conçue pour accueillir un grand nombre de véhicules et de configurations de propulsion des segments C et D qui représentant le cœur du marché, soit 35 millions de véhicules vendus en 2022 et près de la moitié des 78,5 millions véhicules achetés dans le monde cette même année.

Stellantis proposent actuellement 26 modèles dans ces segments, sur différentes plateformes. Jusqu’à deux millions de véhicules par an pourront être assemblés sur STLA Medium dans plusieurs sites de production à travers le monde, en commençant par l’Europe. Voici ce qu’a déclaré Carlos Tavares, le CEO de Stellantis, au lancement de la plateforme.

"Ce que nous voyons aujourd’hui est le résultat de près de deux années d’innovations, sans compromis, pour offrir une mobilité sûre, propre et abordable, soutenue par nos 30 milliards d’euros d’investissement dans l’électrification et le software d’ici fin 2025. La plateforme STLA Medium démontre la puissance de la communauté technique mondiale de Stellantis pour proposer des produits centrés sur nos clients et pour écrire le futur de la mobilité tout en visant la neutralité carbone d’ici 2038."

Objectif : 100% de voitures électriques en Europe

Les types de carrosserie de STLA Medium comprendront donc des berlines, des crossovers et des SUV. La flexibilité de la plateforme va donner aux concepteurs de Stellantis la liberté de créer des véhicules avec : un empattement entre 2,7 et 2,9 mètres; une longueur totale comprise entre 4,3 et 4,9 mètres ;une garde au sol dépassant 220 mm pour assurer la capacité de franchissement et les performances tout-terrain et des roues allant jusqu’à 750 mm de diamètre, un attribut-clé pour le design de la plateforme selon le groupe.

Les experts en ingénierie et en fabrication de Stellantis se sont attachés à rendre aussi efficace que possible l’installation du pack batterie modulaire monocouche à forte densité d’énergie dans l’usine d’assemblage. Cela a permis de maximiser l’espace à l’intérieur du véhicule, d’améliorer la conduite et la tenue de route avec un centre de gravité bas.

Les composants de la plateforme, tels que le système de chauffage et de refroidissement de l’habitacle, la direction, l’assistance au freinage et la propulsion, sont conçus pour minimiser la consommation d’énergie. Ces efforts vont permettre d’optimiser l’autonomie du véhicule et d’assurer une conduite et une tenue de route de meilleure qualité.

STLA Medium offrira le meilleur coût de pack batterie de sa catégorie, d’après Stellantis, ce qui permettra également d’augmenter les volumes de production. Le but du groupe sera de vendre 100 % de véhicules électriques à batterie (BEV) pour les voitures particulières en Europe et 50 % des ventes de BEV pour les voitures particulières et les pick-up aux États-Unis d’ici 2030. Quant à la neutralité carbone, Stellantis espère l’atteindre d’ici 2038.