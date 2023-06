Alors que certains constructeurs automobiles se convertissent aussi vite que possible à l'électrique, d'autres adoptent une approche plus conservatrice et se positionnent en observateurs.

C'est le cas de Pagani, le constructeur italien connu pour produire des œuvres d'art qui sont aussi des hypercars. L'entreprise a bien entamé le développement d'un véhicule électrique mais EV avec le logo Pagani est encore loin de devenir une réalité sur les routes.

Christopher Pagani, fils du fondateur du constructeur, a déclaré à TopGear.com que les technologies actuelles de batteries ne permettaient pas à Pagani de créer le véhicule électrique que la marque imagine, car il reste trop lourd. Il a précisé que Pagani souhaitait construire une voiture légère, comme à son habitude, précisant que le poids était "la première interrogation."

Galerie: Pagani Utopia (2022)

24 Photos

Les batteries sont lourdes : des modèles comme le GMC Hummer EV s'approche des cinq tonnes. C'est évidemment un exemple extrême, mais qui met en évidence le problème du poids. Des véhicules électriques plus classiques comme la Ford Mustang Mach-E et la Volkswagen ID.4 pèsent environ deux tonnes, ce qui pose un problème pour des marques comme Pagani qui veulent mettre l'accent les performances.

L'approche prudente de Pagani à l'égard des VE ne signifie pas que la marque ne s'intéresse pas à la technologie puisqu'elle travaille dessus depuis 2018. Le défi que représente la création d'une électrique plaît séduit le constructeur, qui pourrait s'aider de Mercedes pour la production. Pagani travaille déjà avec la firme de Stuttgart pour ses V12, et Christopher Pagani a révélé que les deux entreprises discutent de nouveaux projets.

L'avenir des moteurs Pagani pourrait être dicté par les nouvelles réglementations en matière d'émissions, même si la législation européenne pourrait laisser une place aux moteurs thermiques avec des carburants plus vertueux après 2035.

Pagani, une petite marque familiale, doit choisir méticuleusement sa stratégie face à l'évolution de l'industrie. Mais le constructeur est connu pour tracer sa propre voie, et ce devrait toujours être le cas avec un moteur électrique.