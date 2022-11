Beaucoup vénèrent la Mazda RX-7 pour son moteur rotatif, qui l'a rendue populaire même après la fin de sa production il y a plusieurs décennies.

Nous avons vu plusieurs échanges de moteurs impliquant la RX-7, parce que les acteurs ne veulent plus s'occuper du moteur rotatif. De tous les échanges de moteurs de RX-7 que nous avons vus auparavant, cette construction de Gooichi Motors en Floride devrait être la plus folle et la plus cool de toutes.

En effet, cette Mazda RX-7 est équipée d'un moteur V12. Et ce n'est pas tout, le moteur à 12 cylindres provient en fait d'une Pagani Zonda - le M120 V12 de la supercar italienne. Les chiffres de puissance n'ont pas été divulgués, mais le 7,3 litres de la Zonda développe au maximum 789 chevaux et 850 Nm de couple.

Faire entrer l'énorme V12 de Mercedes-Benz dans le compartiment moteur de la RX-7 n'a pas été une mince affaire. De nombreuses pièces ont dû être fabriquées sur mesure, comme le carter sec qui a dû être scanné en 3D pour être adapté, ainsi que les collecteurs.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les gens de Gooichi Motors ont dû retirer le capot pour permettre l'installation du V12, mais ils ont déclaré qu'un capot personnalisé avec des découpes était en cours de réalisation.

En parlant de la carrosserie, le kit de carrosserie large a été imaginé par Khyzyl Saleem (également connu sous le nom de Kyza). Il est fabriqué en nombre limité par la marque Live to Offend.

La RX-7 modifiée par Pagani n'est pas terminée, mais elle était prête juste à temps pour le SEMA Show de cette année.