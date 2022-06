Avec autant de puissance dans un engin de petite taille, le moteur rotatif Wankel est l'un des moteurs les plus discutés de ces dernières années. Mais l'économie de carburant et les émissions l'ont tué, la Mazda RX-8 de 2011 est le dernier modèle à embarquer un moteur rotatif Wankel.

Les débats sur sa renaissance ne datent pas d'hier, mais si vous cherchez des raisons d'aimer le moteur rotatif, la dernière vidéo de Warped Perception pourrait bien en être une.

La vidéo présente ce qui pourrait être le plus petit moteur rotatif du monde, encore plus petit que le moteur rotatif d'une voiture radiocommandée que nous avons vu auparavant. Il s'agit d'un moteur rotatif Wankel à rotor unique Toyan RS-S100 qui ne mesure que 2,4 centimètres cubes et produit 0,5 kilowatt, soit 0,7 cheval.

Étonnamment, le minuscule moteur rotatif s'anime (après quelques essais) et vous pouvez entendre sa sonorité même à partir de son minuscule châssis. Avec un tachymètre à portée de main, on a vu le moteur atteindre jusqu'à 30 000 tr/min. Le moteur a tourné si fort qu'il a fait fondre la bougie de préchauffage et fait tomber l'échappement.

Selon le YouTuber, ce petit moteur rotatif sera intégré à un futur projet après quelques modifications dues à un problème de faible compression. En attendant, si vous souhaitez vous en procurer un, vous pouvez en acheter un via Engine DIY au prix de 499,99 $ pour un rotor unique et de 699,99 $ pour une configuration à deux rotors, comme dans la Mazda RX-7.

Si vous rêvez toujours du retour du moteur rotatif dans un véhicule de série, il semblerait qu'il soit de retour en 2023. Cependant, il ne fonctionnera qu'en tant que prolongateur d'autonomie ou générateur dans la prochaine Mazda MX-30 PHEV.