Le nouveau Peugeot 3008 approche. La deuxième génération du crossover sera dévoilée en septembre, avec un look totalement différent et un habitacle intégralement renouvelé.

C'est précisément cet intérieur que le Lion a dévoilé. Le 3008 sera le premier modèle de Peugeot à adopter le panoramic i-Cockpit, une évolution premium et plus technologique du i-Cockpit vu dans les autres voitures du constructeur tricolore.

Galerie: Peugeot E-3008: Le panoramic i-COCKPIT

9 Photos

Le panoramic i-Cockpit se compose d'un écran incurvé de 21 pouces qui s'étend du côté du conducteur jusqu'au milieu du tableau de bord. Soutenu par un petit support à l'arrière, l'écran paraît presque suspendu et intègre toutes les fonctions high-tech de la voiture.

Sur le côté gauche de l'écran se trouvent toutes les informations relatives à la conduite, telles que la vitesse et les systèmes d'assistance, tandis que la partie centrale est accessible pour le conducteur mais aussi le passager.

C'est là que l'on peut contrôler la climatisation, la navigation et la connectivité, ainsi que de personnaliser l'écran d'accueil en y réunissant les dix fonctions les plus utilisées.

Le volant conserve un design compact et moderne, avec un volant compact. Les fonctions sur les commodos sont "cachées", mais s'allument et s'activent lorsque l'on appuie dessus. Pour le reste, Peugeot a travaillé l'éclairage d'ambiance, qui s'étale du tableau de bord jusqu'aux portes.

Une inspiration du concept Inception

Le style du nouveau 3008 devrait s'inspirer du concept Inception, tandis que les motorisations seront hybrides ou, pour la première fois sur ce modèle, électriques.

Rendu Motor1.com du Peugeot 3008

Le Peugeot 3008 sera assemblé sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, qui permet des motorisations avec deux moteurs électriques et une transmission intégrale pour une autonomie allant jusqu'à 700 km.

Parmi les versions hybrides, il devrait y avoir une confirmation des mild hybrides essence et diesel (récemment mis à jour) et des hybrides rechargeables, qui pourraient recevoir une batterie plus importante.