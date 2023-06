La redressement du marché automobile se poursuit. Pour le dixième mois consécutif, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté en mai, de 15 %. AAA Data a comptabilisé 145 536 immatriculations.

Si ces données sont positives, il convient de rappeler qu'un certainement tassement se constate (la hausse était de 22 % pour le mois d'avril) et que les chiffres du mois de mai étaient particulièrement faibles.

Après avoir déjà alerté il y a un mois, AAA Data s'attend donc à ce que la tendance reparte dans le rouge tôt ou tard, le spécialiste des données rappelant que le niveau des commandes a baissé de 16 % entre janvier et avril, ce qui se constatera dans plusieurs semaines au niveau des immatriculations.

Les électriques ont le vent en poupe

Le marché des véhicules neufs est une nouvelle fois porté par l'électrique puisque les ventes de VE ont grimpé de 49 % en un an. Elles ont représenté 22 666 modèles en mai 2023 et ont ainsi atteint 16 % de l'ensemble des véhicules neufs.

"Il est intéressant de noter que le mix énergie est particulièrement favorable à l’électrique pour les particuliers", souligne Marie-Laure Nivot, responsable Intelligence Marchés chez AAA DATA. "Les véhicules électriques représentent ainsi 21 % de leurs achats, contre 16 % pour le marché global."

Les hybrides voient leur ventes grimper de 19 % avec 47 075 immatriculations (dont 12 624 pour les rechargeables). Les véhicules tournant avec un carburant alternatif comme le GPL voient leur vente augmenter de 70 % pour atteindre 5 921 immatriculations. Les voitures essence progressent aussi de 18 % et le diesel continue sa chute, mesurée à 32 % en un an.

Ces tendances se confirment dans les modèles les plus vendus : la Dacia Sandero est en tête devant la Renault Clio, le Dacia Duster, la Tesla Model Y et le Dacia Jogger.

Les ventes de véhicules d'occasion ont quant à elle chuté de 8,1 % en mai, après un sursaut en avril dans un climat de baisse continue. Les véhicules les plus récents, par nature les plus chers, sont ceux qui subissent la plus forte baisse, de 14,1 % (125 284 unités), alors que ceux de cinq à dix ans baissent de 4,7 % (88 161 unités) et ceux de plus de dix ans de 5,5 % (200 066 unités).