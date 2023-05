La morne année 2022 semble bien loin pour le marché automobile ! Le mois d'avril a confirmé la bonne tendance du début de l'année et pour le neuvième mois consécutif, les ventes de véhicules ont marqué une hausse sur un an. AAA DATA a comptabilisé 132 509 immatriculations, soit une hausse de 22 % par rapport à avril 2022.

Le spécialiste de la donnée valorisée nuance ces bons chiffres, rappelant surtout qu'avril 2022 avait été un très mauvais mois, marquant une baisse de 23 % par rapport à la même période en 2021.

L'embellie des derniers mois pourrait même n'être qu'éphémère puisque les commandes ont baissé ces dernières semaines, avec des conséquences attendues dans un certain temps, lorsque les véhicules seront livrés.

"La période actuelle permet d’être relativement optimiste pour les mois à venir", estime même Marie-Laure Nivot, responsable Intelligence Marchés chez AAA DATA. "Aux dires des constructeurs, les portefeuilles de commandes sont bien remplis. Des véhicules incomplets sont également stockés sur les sites de production, en attente d’être finis lorsque les pièces seront disponibles."

"Il reste qu’une fois ce stock produit et livré, les perspectives sont plus sombres. Le niveau des commandes est au plus bas, en baisse de 14 % entre janvier et mars 2023."

L'électrique et l'hybride progressent, le diesel plonge encore

Le mois de mars avait été particulièrement boosté par les ventes de véhicules électrifiés (électriques ou hybrides) et ces derniers continuent leur progression. Les immatriculations des voitures électriques ont grimpé de 35 % en un an (17 112 modèles).

Dans l'électrique, le constructeur le plus populaire a été Dacia (2 432 immatriculations) au mois d'avril, devant Renault (2 125), Tesla (1 824) et FIAT (1 365)

Les ventes des véhicules hybrides ont progressé de 22 % avec 41 807 immatriculations, soit 13 % du marché, dont 10 874 pour les rechargeables, qui représentent 5 % du marché.

Les moteurs essence n'ont pas dit leur dernier mot puisqu'ils ont vu leurs ventes augmenter de 31 %. Le public continue à se détourner du diesel puisque les ventes de ces véhicules ont dégringolé de 19 % en un an.

L'occasion toujours à la peine

Ces derniers mois, le marché de l'occasion a été en difficulté, les Zones à Faibles Émissions rendant certains achats impossibles dans de grandes villes, tandis que les prix des modèles les plus prisés ont marqué des haussé.

Les ventes de véhicules d'occasion ont ainsi poursuivi leur baisse en avril, de 3,2 % en un an, avec 420 067 véhicules, mais cette chute a été moins forte que sur les premiers mois de l'année.

Les véhicules les plus récents (moins de cinq ans) sont les plus touchés par la baisse (-9,4 % et 130 immatriculations) mais ceux entre cinq et dix ans ont vu leur vente augmenter de 0,5 % (88 776 véhicules). Les voitures de plus de dix ans ont représenté 201 250 ventes, (-0,4 %).