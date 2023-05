Facebook Marketplace est cet endroit magique où chacun peut proposer son véhicule d'occasion et toucher des centaines et des milliers d'acheteurs potentiels. Toutefois, si vous êtes un concessionnaire agréé, vous ne pouvez plus, depuis janvier de cette année, publier des annonces sur la plateforme via la page professionnelle de Facebook. Les spécialistes du secteur estiment qu'il s'agit d'une tentative de Meta, la société mère de Facebook, de pousser les concessionnaires automobiles vers la publicité payante.

Dans un communiqué de presse officiel, l'entreprise américaine a déclaré qu'elle "modifiait simplement la manière dont l'inventaire pourrait être affiché à l'avenir" et que "pour les entreprises automobiles, nous continuons à investir dans des solutions innovantes pour répondre aux besoins futurs du secteur automobile". Si l'on met de côté le langage marketing, cela signifie essentiellement que les concessionnaires automobiles, ainsi que les agences immobilières et les sociétés de location, ne peuvent utiliser la plateforme de publicité payante que pour les annonces de véhicules d'occasion.

Automotive News a publié un long article détaillant les nouvelles restrictions et leurs effets sur les concessionnaires automobiles, et il semble que les réactions des services de vente seront mitigées. Certains concessionnaires estiment que Facebook Marketplace est indispensable pour atteindre un plus grand nombre de clients potentiels.

"Les ventes sur Internet sont nécessaires. C'est juste que la place de marché Meta n'a jamais donné les mêmes résultats que les autres vendeurs tiers", a déclaré Joe Jackson, directeur général des ventes de Bowman Auto Group, à Automotive News.

Si vous êtes propriétaire d'une voiture d'occasion et que vous souhaitez la vendre, ne vous inquiétez pas : Facebook ne restreindra pas votre capacité à publier une annonce. Il en va de même pour les annonces immobilières de personne à personne, qui restent disponibles sur la plateforme en tant qu'option gratuite.