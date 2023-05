La nouvelle machine, à moteur V12, de Maranello est entrée dans la prochaine étape de développement car un prototype a maintenant été capturé par le paparazzi automobile Derek Cornelissen avec sa carrosserie de production. Pour cette raison, le Cheval cabré a décidé de fortement camoufler le véhicule pour mieux dissimuler sa conception finale.

L'absence d'autocollants jaunes haute tension nous porte à croire que le coupé haute performance ne sera pas un hybride. Si cette hypothèse est correcte, ce sera l'un des derniers modèles Ferrari V12 à se débarrasser de l'électrification, à moins qu'il n'ait une configuration hybride légère. Quoi qu'il en soit, les collectionneurs feront tout pour avoir cette voiture. Même avec le camouflage lourd, il est assez clair que le successeur de la 812 ne sera pas une Roma à douze cylindres, même si la ligne de toit en pente est similaire.

Plus d’agressivité et de puissance

À travers le camouflage se trouvent des prises d'air massives que vous ne trouverez pas sur une Roma, qui utilise un moteur V8 plus petit. L'arrière a l'air un peu inachevé puisqu'il manque la pièce de garniture autour du double échappement, mais on peut remarquer que le hayon a une forme différente de celle de la Roma. Il est légèrement incurvé là où il rencontre les feux arrière plutôt que d'être plat. Dans l'ensemble, le prototype donne l'impression d'une voiture plus agressive.

Ne soyez pas trop surpris si ce V12 est encore plus puissant que dans la 812 Competizione car Ferrari a déjà déclaré avoir le savoir-faire pour débloquer des chevaux supplémentaires en plus des 830 de base. De même, le couple pourrait également augmenter à partir des 692 Newton-mètres.

Puisque Ferrari vient de commencer les tests du successeur de la 812 avec sa propre carrosserie, la révélation officielle n'aura pas lieu dans un avenir proche. La marque italienne a promis de dévoiler quatre modèles cette année et il en reste trois puisque nous avons déjà vu la Roma Spider. L'un d'eux devrait donc être cette voiture.