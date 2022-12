La Ferrari 812 Superfast est une supercar motorisée par un V12 de 800 ch. La sportive est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et de filer à une vitesse maximale de 340 km/h. En France, la vitesse maximale autorisée sur autoroute est limitée à 130 km/h, mais en Allemagne, certaines portions de l'autobahn sont illimitées.

La chaîne AutoTopNL profite de cette liberté pour tester et rouler à haute vitesse avec des bolides fort sympathiques. Comme vous l'aurez compris, la nouvelle vidéo de la chaîne montre une Ferrari 812 Superfast préparée par Novitec en train de rouler à des vitesses hallucinantes. Le conducteur accélère à plusieurs reprises dépassant allègrement les 200 km/h et atteignant en quelques secondes la barre des 300 km/h. La Ferrari a montré qu'elle était capable d'atteindre et de dépasser cette vitesse, le conducteur de la voiture a réalisé une pointe à 330 km/h avant de lever le pied de l'accélérateur.

Les montées en vitesse se font avec une sonorité à vous percer les tympans. Le V12 de 6,5 litres est très rageur et crie de toutes ses forces pour le plus grand plaisir du conducteur et des spectateurs que nous sommes. Ce plaisir est malheureusement condamné à disparaître, les voitures électriques ne peuvent pas procurer cette même sensation, combien même elles accélèrent très fort et qu'elles vous scotchent au siège.

Ferrari tente tant bien que mal de conserver et de perdurer son légendaire moteur atmosphérique qui a trouvé sa place sous le capot du Purosangue. Le nouveau modèle de la marque a convaincu des milliers de clients qui se sont empressés de le réserver avant que le carnet de commandes ne soit clôturé.

La remplaçante de la Ferrari 812 Superfast est déjà en préparation, bien qu'elle essaie de se cacher sous la carrosserie de la Ferrari Roma. Cette nouvelle génération devrait être motorisée par ce même V12, sa puissance sera naturellement revue à la hausse de quelques dizaines de chevaux. Aucune information sur cette génération n'a circulé.