Les Ferrari F8 ne sont malheuresement plus en production, mais les modèles déjà présents font toujours parler d’eux. Ce test de la chaîne Youtube Johnny Bohmer Proving Grounds montre la vitesse toujours impressionnante de la Ferrari sur 800 mètres.

Le coupé et le spider F8 Tributo utilisent tous deux un V8 bi-turbo de 3,9 litres qui produit 720 chevaux et 770 Nm de couple. Une transmission à double embrayage, à sept rapports, est la seule boîte de vitesses disponible. Selon les spécifications de Ferrari, le Spider peut atteindre les 100km/h en 2,9 secondes et a une vitesse de pointe proche des 340km/h.

Dans le cas présent, le compteur de vitesse a du mal à suivre la voiture. Initialement, la jauge indique que l'accélération est assez lente. Puis à environ 160km/h, la Ferrari semble prendre de l’allure très rapidement.

Au bout de la ligne droite, cette F8 Spider atteint 263,797 km/h. Une vitesse impressionnante mais un cran en dessous d’une Porche 918 Spider qui a récemment effectué cette course avec une pointe finale de 278 km/h.

Comme une tournée d'adieu

En 2022, Ferrari a cessé de prendre des commandes pour les modèles F8 et seul coupé du modèle 2023 est entré aux États-Unis. À sa place, on trouve la 296 GTB avec son V6 turbocompressé équipé d'un hybride rechargeable, le tout développant 830 ch.

La Roma Spider est la dernière Ferrari à rejoindre la grande famille du cheval cabré. Elle contient un V8 bi-turbo de 3,9 litres développant 612 chevaux et 760 Nm de couple. La ligne rouge est franchie à 7 500 tr/min et le constructeur italien déclare que le modèle décapotable peut atteindre les 100 km/h en 3,4 secondes. Le véhicule remplace la Portofino M, qui a un toit rigide plutôt que le toit en tissu de la Roma Spider.

En 2022, Ferrari a connu une année record en livrant 13 221 véhicules, ce qui représente un bond significatif par rapport aux 11 155 livraisons en 2021.