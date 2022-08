Le préparateur allemand Novitec, qui n'est pas vraiment reconnu pour la finesse de ses préparations, vient de présenter un kit spécifique pour la nouvelle Ferrari Portofino M. Au programme : plus de puissance, un kit esthétique spécifique et de nouvelles jantes plus légères.

L'objectif est de maintenir la fiabilité et la longévité du moteur dans le temps, tout en offrant des prestations supérieures par rapport au modèle "de base".

Le V8 porté à 804 ch

La Ferrari Portofino M est équipée d'un V8 3,9 litres bi-turbo qui développe, à la base 620 ch. Pour l'occasion, le préparateur allemand a installé une petite reprogrammation portant ainsi la puissance à 704 ch et 882 Nm de couple.

Une augmentation de 84 ch donc par rapport à la Portofino M classique, le module N-Tronic installé jouant notamment sur l'augmentation de la pression de suralimentation des deux turbines. Une modification simple et fiable si elle est réglée de manière raisonnable.

Cette augmentation substantielle de la puissance a permis à la Ferrari Portofino M d'améliorer ses performances. Le 0 à 100 km/h réclame désormais seulement 3,12 secondes et la vitesse de pointe est annoncée à 325 km/h.

Plus basse et plus aérodynamique

Sur le plan esthétique, les améliorations apportées par Novitec sont assez discrètes. Il y a de nouveaux éléments en fibre de carbone, notamment au niveau des prises d'air avant, des écopes du capot, des coques de rétroviseurs et des prises d'air sur l'aile avant.

Novitec a également optimisé le flux d'air grâce à l'ajout de quelques éléments plus aérodynamiques, tandis que de nouveaux amortisseurs ont permis de rabaisser la garde au sol de 35 mm. Des jantes forgées de 21 et 22 pouces, conçues en collaboration avec Vossen, rajoutent encore un peu plus de sportivité au modèle. Pour compléter le tout, un nouveau spoiler en fibre de carbone a été ajouté sur la malle arrière.