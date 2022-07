La Ferrari SF90 Stradale est passée une fois de plus entre les mains de Novitec. Cette fois, le préparateur y a mis tout son cœur pour rendre la supercar italienne encore plus bestiale. La Ferrari SF90 Stradale reçoit quelques modifications, aussi bien esthétiques que mécaniques.

Pour commencer, Novitec s'est attardé sur le look de la sportive. Les changements sont subtils, mais amplement suffisants pour embellir la Ferrari hybride. Les éléments ajoutés sont bien évidemment en carbone, et sont visibles sur les boucliers avant et arrière ainsi que sur le capot et les jupes latérales. L'aileron ainsi que le diffuseur sont en carbone, tout comme les persiennes des passages de roue avant.

Les modifications passent aussi par une suspension Novitec qui abaisse la hauteur de caisse de 30 mm à l'avant et de 25 mm à l'arrière. Novitec n'a pas oublié d'ajouter un système de levage avant de 40 mm afin de passer les obstacles se trouvant sur la route sans abîmer la voiture. Cette préparation reçoit aussi des jantes Vossen de 20" ou 21". Dans l'habitacle, on retrouve du cuir et de l'Alcantara, le client pourra personnaliser son environnement selon ses préférences.

Nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante, le moteur. La Ferrari SF90 Stradale est motorisée par un V8 4.0 L associé à des moteurs électriques. Cette voiture délivre 1000 ch, mais Novitec a pensé que cette puissance ne conviendra pas à tout le monde et décidé d'ajouter quelques chevaux supplémentaires.

En modifiant les paramètres d'injection et de pression du turbo, cette Ferrari est en mesure de revendiquer une puissance de 1109 ch et 918 Nm de couple, soit une hausse de 109 ch et 118 Nm. Ses performances sont complètement délirantes avec un 0 à 100 km/h annoncé en 2,4 secondes et un 0 à 200 km/h donné en 6,3 secondes. Quant à sa vitesse maximale, elle est limitée à 340 km/h.