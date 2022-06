Comment faire mieux que mieux ? En faisant appel à Novitec ! Le préparateur automobile s'est attaqué à la Lamborghini Huracan STO, et comment vous dire, le résultat est splendide ! En plus d'améliorer grandement son look, Novitec ne l'a pas dénaturé. Cela est assez rare pour le souligner.

Alors oui, les éléments ajoutés par Novitec sont en carbone. Au final, 75 % de la carrosserie de cette Lamborghini Huracan STO est en carbone. Les modifications sont visibles à travers les prises d'air plus grandes, les jupes latérales et les coques de rétroviseurs. Mais ce n'est pas tout, cette Lambo a des jantes de 20 (à l'avant) et 21 pouces (à l'arrière) à six rayons avec écrou central. Elles ont été conçues par Novitec en collaboration avec un spécialiste en la matière, Vossen.

Pour un meilleur rendu, la Lamborghini Huracan STO par Novitec a été rabaissée. Le conducteur peut en fait varier la hauteur de caisse et modifier la dureté de la suspension selon 14 réglages. S'il le souhaite, il peut rabaisser la voiture jusqu'à 30 mm par rapport à la version standard.

Une préparation ne vaut rien sans un système d'échappement révisé et forcément plus bruyant. Novitec propose plusieurs échappements avec ou sans clapet, ils sont tous fabriqués en acier ou en Inconel. Les canules ont un diamètre de 111 mm et peuvent être enveloppées de carbone mat ou brillant. Un placage or est même prévu.

Le préparateur n'a pas détaillé les changements visibles à l'intérieur. Il a simplement indiqué qu'il existait un large choix entre cuir et alcantara ainsi que différentes couleurs. De plus, comme nous sommes dans le monde de la personnalisation, le client peut tout à fait avoir des demandes spécifiques que Novitec tentera de satisfaire par tous les moyens.

Cette préparation n'est qu'esthétique. La Lamborghini Huracan STO conserve son moteur V10 5.2 L atmosphérique de 640 ch et 565 Nm de couple. Cette supercar est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,0 secondes et de rouler à une vitesse maximale de plus de 300 km/h.