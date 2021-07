Novitec est très en forme en ce moment, notamment avec les Ferrari, puisqu'après avoir présenté la déclinaison N-Largo de la F8 Tributo et ses 818 chevaux, le préparateur allemand présente son travail autour de la nouvelle Ferrari SF90 Stradale, la sportive hybride rechargeable du constructeur de Maranello.

Si vous êtes familier avec la gamme Ferrari, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la SF90 Stradale est déjà bien pourvue en équidés, avec pas moins de 1000 chevaux au cumulé. Le V8 4,0 litres bi-turbo développe 780 chevaux et 800 Nm de couple, tandis que le moteur électrique fournit 220 chevaux. Si les ingénieurs de Novitec n'ont pas touché au moteur électrique, le V8 a eu le droit à une petite mise à jour avec une nouvelle ligne d'échappement ponctuée de deux sorties en acier inoxydable de 112 millimètres de diamètre et équipées d'un habillage en carbone.

9 Photos

Ainsi, la puissance du bloc passe de 780 à 813 chevaux (à 7750 tr/min) et son couple grimpe de 800 à 858 Nm. Cela nous donne donc une puissance cumulée de 1033 chevaux, de quoi permettre à la supercar italienne de boucler le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe dépassant les 340 km/h. Pour parvenir à extraire une trentaine de chevaux de plus, Novitec a mis au point un système qui optimise le débit de l'échappement. En option, Novitec propose par ailleurs un placage en or qui garantira une meilleure dissipation de la chaleur de l'ensemble.

Concernant la partie esthétique, comme vous pouvez le constater sur les photos, c'est une préparation relativement discrète, avec des jantes NF 10 de 20 et 21 pouces confectionnées par Vossen, le spécialiste américain en la matière et l'un des partenaires de Novitec. Ces jantes sont cerclées de gommes 255/35 ZR 20 et 325/35 R 21.

Des ressorts spécifiques ont été ajoutés permettant d'abaisser la hauteur du véhicule de 25 millimètres à l'avant et 30 millimètres à l'arrière. Novitec précise également qu'un kit aérodynamique en fibre de carbone est actuellement en cours de développement dans ses ateliers.