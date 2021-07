La Ferrari F8 Tributo est une bien belle voiture, mais que se passe-t-il lorsque Novitec met son grain de sel ? On obtient cette terrible Novitec Ferrari F8 Tributo N-Largo qui risque de vous en mettre plein les yeux, à condition bien sûr d'affectionner les préparations automobiles de bon goût.

Les modifications sont diverses et variées à commencer par les boucliers avant et arrière, le capot moteur, l'aileron, les rétroviseurs ainsi que l'extracteur d'air. Au final, la Novitec Ferrari F8 Tributo N-Largo est plus large de 13 cm à l'arrière et de 7 cm à l'avant. Cette préparation n'est pas qu'esthétique, Novitec s'est démené pour que la supercar italienne puisse gagner en puissance et en performances.

D'origine, son V8 de 3,9 litres de cylindrée délivre 720 ch. Après passage par l'atelier Novitec, la F8 Tributo voit sa puissance grimper à 818 ch pour un couple de 930 Nm. Avec près d'une centaine de chevaux supplémentaires dans le moteur, la supercar de Modène accélère de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes sachant que son chrono de base est de 2,9 secondes. Quant à sa vitesse maximale, elle est de 340 km/h.

Novitec s'est aussi attardé sur la suspension afin de l'abaisser de 35 mm. Il a également remplacé les jantes Ferrari par des NF10 NL signées Vossen de 21 pouces à l'avant et de 22 pouces à l'arrière. Si ce kit vous plaît, sachez que Novitec n'en produira que 15 exemplaires. Les tarifs n'ont pas été communiqués par le préparateur allemand, mais pour une voiture aussi exotique que la F8 Tributo, on s'attend à ce que les pièces Novitec alourdissent la facture de quelques dizaines de milliers d'euros.

Toutes les pièces sont d'ores et déjà détaillées sur le site de Novitec Group. À noter que ce n'est pas la première F8 Tributo de Novitec, une autre préparation a été présentée l'an dernier (voir ci-dessous).