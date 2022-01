Nous y sommes. 2022 marquera l'année de lancement de l'Alfa Romeo Tonale, le SUV compact présenté comme concept au Salon de Genève 2019. Un modèle stratégique pour la Maison du Biscione, pour entrer dans un segment plus riche que jamais et avec de nombreux concurrents à affronter.

Et c'est précisément le Stelvio qui est le protagoniste d'une courte vidéo publiée par Alfa Romeo sur son profil Facebook dans laquelle, en souhaitant une bonne année à ses fans, montre les feux arrière et la calandre du futur SUV.

Cette fois, c'est le bon

Cette fois, la vidéo montre les caractéristiques du modèle de production (du moins, c'est ainsi qu'il devrait être), contrairement au clip précédent - publié par l'administrateur délégué Jean-Philippe Imparato sur son profil Twitter - dans lequel le Tonale apparaissait bien, mais toujours dans la version concept telle qu'Alfa Romeo l'avait imaginée.

Si le teaser est bien la version définitive, cela signifie que certaines des caractéristiques du prototype seront reprises. En effet, les subtils feux arrière à LED sont visibles en trois segments, pour une signature lumineuse personnelle et reconnaissable. La calandre avant semble être similaire à celle de la Giulia, mais le jeu d'ombre et de lumière ne permet pas de deviner son style avec précision.

Le premier de la lignée

L'Alfa Romeo Tonale représente la plus importante nouveauté Alfa de 2022 et l'un des modèles les plus attendus de la nouvelle année. Un modèle qui fera entrer pour la première fois le Biscione dans le monde de l'électrification avec une version hybride rechargeable, dont la poursuite du développement par Imparato lui-même a provoqué le report de sa présentation, initialement prévue pour 2021.

Les débuts devaient avoir lieu au salon de l'automobile de Genève, qui a ensuite été annulé, et pourraient donc avoir lieu entre fin février et début mars, tandis que la commercialisation débutera le 4 juin 2022.