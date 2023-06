Les rumeurs d'un Toyota Yaris Cross agrandi circulaient depuis plusieurs années et elles deviennent réalité avec le Lexus LBX. Positionné sous l'UX et présenté comme le nouveau modèle d'entrée de gamme, le petit crossover remplace indirectement la compacte CT. Il partage la plateforme GA-B de sa cousine de Toyota, mais avec des lignes différentes pour mieux correspondre à l'image de Lexus, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Le LBX est long de 3,190 m, large de 1,825 m et haut de 1,545 m, avec un empattement de 2,580 m. Avec ses roues de 18 pouces de série, la petite Lexus est en fait un peu plus grande que la Yaris Cross et atteint les 1 280 kg. Elle sera proposée en traction ou quatre roues motrices.

Lexus LBX (2023)

78 Photos

Au cœur du LBX, on trouve un groupe motopropulseur hybride basé sur un trois cylindres essence de 1,5 litre. Avec son moteur électrique, il atteint 136 chevaux et 185 Nm. C'est suffisant pour un 0 à 100 km/h en 9,2 secondes et une capacité de remorquage de 750 kg.

Toutes les versions de la Lexus sont dotées d'une suspension MacPherson à l'avant tandis qu'à l'arrière, on retrouve des barres de torsion pour les modèles traction et des suspensions à double triangulation pour ceux à transmission intégrale. Les spécifications techniques de cette dernière n'ont pas encore été dévoilées, mais on sait déjà qu'elle gagnera un moteur électrique à l'arrière.

Il est intéressant de noter que le petit crossover dispose d'un capot en aluminium ainsi que de passages de roues, des bas de caisse et des sections de porte inférieures en résine moulée pour réduire le poids.

À l'intérieur, le Lexus LBX propose combiné d’instrumentation numérique totalement nouveau de 12,3 pouces, avec un affichage tête haute en option. Sur la console centrale, on trouve un écran tactile de 9,8 pouces supportant Apple CarPlay et Android Auto, mais seul le second bénéficie d'une connexion sans fil.

Lexus s'est une nouvelle fois associé à Mark Levinson, qui fournit le système audio avec 13 haut-parleurs et un subwoofer. La version traction offrira une capacité de chargement de 332 litres avec les sièges arrières en place.

Premier modèle de Lexus dont le développement s'est surtout effectué en Europe, le LBX est également surtout destiné à ce marché. La production débutera à la fin de l'année pour une commercialisation début 2024, à un tarif encore inconnu.