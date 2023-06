Une simulation permettant d'enchaîner les tours au Nürburgring est bien sympathique mais parfois, faire des drifts avec un cheeseburger dans une montagne californienne a du bon. Vous n'êtes pas fan de fast-food à haute performance ? Qu'à cela ne tienne, vous pouvez construire votre voiture (ou votre bateau) et vous lancer dans des courses plus réalistes, autant que peuvent l'être des Lego numérisés.

Lego 2K Drive est techniquement un jeu de course mais sincèrement, ce n'est pas ce qui fait son intérêt. Vous pouvez bien sûr pour lancer dans le mode principal, un jeune pilote en quête du trophée de la Sky Cup, participer à la Cup Series qui se concentre uniquement sur la course, ou vous lancer dans une course unique. Mais ces modes compétition ne sont pas les plus plaisants.

On peut surtout profiter d'un open-world où des courses sont possibles partout, se lancer dans des quêtes secondaires comme on le souhaite ou tout simplement visiter les lieux. Le monde est vraiment immense, avec de nouvelles zones à débloquer en avançant dans la Sky Cup. On peut passer des heures à errer dans le monde virtuel, trouver des lieux intéressants ou des quêtes secondaires loufoques tout en prenant ses marques avec sa collection de voitures.

À ce sujet, malgré la multiplication des modèles dans les jeux physiques Lego, les véhicules réels sont absents du jeu donc à part quelques réglages de puissance, accélération ou comportement, toutes les voitures se conduisent de la même façon. Les accidents ne sont pas véritablement un problème, même s'il est amusant de voir les briques se disperser dans les contacts.

Et quelle que soit la surface, on aura la bonne voiture entre ses mains. Lego 2K Drive bascule automatiquement entre voitures et bateaux, il suffit donc de rester à fond. Plusieurs choix sont possibles au début et plus on bat ses rivaux, plus on a de voitures. Mieux : on peut même fabriquer la sienne.

C'est là que Lego 2K Drive prend tout son sens. Les passionnés de Lego de tout âge peuvent facilement perdre des heures dans le garage, et avec une très large gamme de briques à disposition, y compris celles de la gamme Technic, seule votre imagination vous limitera.

Les seuls freins sont les catégories de véhicules (routier, off-road ou bateau) et le nombre de briques à disposition, qui rend impossible de construire des machines trop imposantes. C'est ainsi qu'est née Jet Rally, la voiture de rallye de Motor1.com avec quatre moteurs. Ai-je mentionné que les lois de la physique ont peu d'importance dans le jeu ?

Lego 2K Drive est le premier d'une série de jeu prévus par Visual Concepts et 2K Games, naturellement en association avec Lego Group. Le public cible est jeune et on ne fait pas seulement référence aux véhicules inhabituels proposés dans le jeu.

On y rencontre beaucoup de personnages bavards, avec souvent des tutoriels pour guider les joueurs. Les parents apprécieront le contenu adapté aux enfants, mais comme nous le savons tous, il n'y pas d'âge pour aimer les Lego.

Même si le mien est avancé, j'ai été surpris de prendre autant de plaisir avec ce jeu. S'il ne s'agissait que d'un simple jeu de course Lego, ou d'un jeu de construction Lego, je pense qu'il perdrait vite de son intérêt.

Associer les deux dans le même jeu dans un monde ouvert très large et avec un mode multi-joueur en ligne, il permet aux joueurs de tout âge de l'apprécier dans le temps.

Lego 2K Drive est déjà disponible pour Xbox One et Series S/X, PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch et PC.