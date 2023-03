Après les Lego reprenant les lignes de voitures existantes, après les jeux vidéo de course, voici le jeu vidéo de course Lego ! 2K Games et son studio Visual Concepts ont annoncé Lego 2K Drive, dans lequel les joueurs découvriront un monde ouvert dans lequel il pourront fabriquer leur véhicule, le conduire où ils le souhaitent et naturellement participer à des courses.

Les joueurs pourront parcourir le monde Bricklandia, en choisissant leur façon de jouer avec des mini-jeux, des défis, des objets à collecter, d'autres à détruire, en utilisant les véhicules issus des véritables boîtes de jeu des gammes City, Creator, Speed Champions.

Le partenariat entre Lego et McLaren permettra ainsi d'utiliser les McLaren Solus GT et la McLaren F1 LM dans le jeu, les deux modèles ayant récemment été déclinés en jeu de construction physique par Lego.

Il sera possible de construire et de personnaliser son véhicule en utilisant plus de 1000 pièces, à découvrir au fil de l'aventure, et de profiter d'un mode multijoueur.

Mais c'est naturellement dans les courses que Lego 2K Drive prendra toute sa saveur. Plusieurs circuits seront proposés et des "power-ups" seront disponibles pour essayer de gagner des places.

Le jeu sera proposé en trois éditions. La Standard sera proposée 59,99 € sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, et 69,99 sur PS5, Xbox Series X et S. La Super Géniale (99,99 €) offrira un véhicule de plus, un agrément de véhicule et une mini-figurine dans le jeu, ainsi que l'accès au Drive Pass pendant un an avec un nouveau biome, et un set du Véhicule 2K Amphibie 3 en 1 sera inclu dans la version physique du jeu. L'édition Rivaux Super Géniaux (119,99 €) offrira encore plus de véhicules, de mini-figurines ainsi qu'une nouvelle région dans le jeu.

Le jeu sera disponible à partir du 19 mai 2023 dans l'édition Standard. Les deux autres seront proposées en accès anticipé à partir du 16 mai 2023. Pour les versions numériques, les précommandes ont déjà débuté sur toutes les plateformes.