Dès 2019, Peugeot a annoncé son retour dans le championnat du monde d'endurance et aux 24 heures du Mans dans la nouvelle catégorie Hypercar. Le constructeur français a dévoilé la 9X8 comme la successeure des 905 et 908 avec un groupe motopropulseur hybride et une puissance de 939 ch. Naturellement, une version homologuée pour la route n'est même pas envisagée, mais il existe désormais un moyen abordable de posséder la voiture de course du Mans.

Peugeot s'est associé à Lego pour créer la 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar dans le cadre de la série Lego Technic. Il s'agit d'une copie détaillée à l'échelle 1:10 de la voiture de course originale, avec une réplique précise du groupe motopropulseur hybride et de la boîte de vitesses à sept rapports. Parmi les autres caractéristiques notables, citons des composants extérieurs qui brillent dans le noir, une suspension entièrement fonctionnelle et un moteur V6.

Galerie: Peugeot 9X8 de Lego

La voiture Lego Technic, composée de 1 775 pièces, mesure 13 cm de haut, 22 cm de large et 50 cm de long. Elle n'est pas donnée, avec un prix de 199,99 euros, mais elle est au moins plusieurs centaines de fois plus abordable que la véritable voiture de course.

"Notre coopération technique avec le groupe Lego a débuté en janvier 2022, cinq mois avant la présentation de la Peugeot 9X8. Il a fallu un an pour développer pleinement le projet avec les équipes techniques et de design, ce qui nous a permis de transposer directement les détails techniques de la 9X8 sur le modèle Lego Technic. Il était très important pour les deux marques de créer un modèle aussi réaliste que possible", explique Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport.