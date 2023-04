Porsche met fin à une longue campagne de teasing en partageant un dernier aperçu du Cayenne 2024 avant la présentation du SUV de luxe la semaine prochaine à l'Auto Shanghai. Comme le montre la galerie ci-cessous, nous avons déjà découvert l'intérieur du véhicule. Il est maintenant temps de sortir du véhicule et d'admirer son nouveau bouclier avant. Comme le veut la coutume à Zuffenhausen, les modifications stylistiques sont évolutives, mais un changement majeur se cache à la vue de tous.

Il s'agit des nouveaux phares matriciels HD, qui comprennent 16 384 micro-LED contrôlables individuellement sur une surface de la taille d'un ongle de pouce. Elles sont toutes contenues dans une puce, deux par phare, soit un total de quatre par véhicule. En allumant les feux de route, qui ont une fonction anti-éblouissement, la route est éclairée jusqu'à 600 mètres.

L'intérieur du Porsche Cayenne restylé

Selon Porsche , ces phares sont plus économes en énergie, car seuls les pixels nécessaires s'allument. Chacun des quatre modules est accompagné d'une bande supérieure de feux de jour. Les modules supérieurs sont identiques et fournissent l'éclairage de courtoisie et les feux de route auxiliaires avec trois LED chacun. La lumière distribuée par les modules inférieurs se superpose au centre et chacun dispose de son propre jeu de lentilles pour produire des angles d'éclairage différents.

À l'arrière, la barre lumineuse sera actualisée avec de nouveaux graphismes et la plaque d'immatriculation sera repositionnée plus bas sur le pare-chocs pour faire écho au Cayenne Coupé.

Le Cayenne S perd son V6 3.0 litres turbocompressé. Il le perdra au profit d'un plus gros V8 biturbo de 4,0 litres développant 468 ch.

Le Cayenne coupé Turbo GT offrira une puissance de 651 ch (en hausse de 20 ch). Quant au modèle E-Hybrid, il développera une puissance combinée de 463 ch (+8 ch). Les modèles électrifiés bénéficieront d'une plus grande batterie de 25,9 kWh au lieu des 17,9 kWh actuels.

Les hybrides reçoivent également un chargeur embarqué de 11 kW au lieu des 7,2 kW actuellement en option. Pour la Chine, Porsche prévoit un modèle à quatre cylindres moins puissant avec un moteur à essence de 2,0 litres pour permettre aux clients d'éviter les taxes sur les véhicules équipés de moteurs de grosse cylindrée. Le Cayenne 2024 représentera "l'une des plus importantes mises à jour de produits dans l'histoire de Porsche".

Enfin, la marque de Zuffenhausen a déjà annoncé qu'un modèle de quatrième génération sortirait après 2025 en version EV de la même usine de Bratislava, en Slovaquie, où sont fabriqués les modèles ICE et PHEV actuels.