Porsche s’apprêterait à introduire un nouvel hypercar routier aux performances exceptionnelles pour faire le lien avec son programme 963 LMDh et venir se positionner sur le segment très exclusif des véhicules chasseurs de records extrêmes comme l’Aston Martin Valkyrie ou la Mercedes AMG Project One, qui affolent les chronos et représentent une carte de visite spectaculaire pour ces constructeurs de prestige.

Porsche, de son côté, espère déjà continuer à écrire sa légende au Mans avec le nouveau prototype 963 LMDh, sur lequel de grands moyens ont été placés, et alors que le Championnat du Monde d’Endurance (WEC) regagne ses lettres de noblesses depuis quelques temps avec une compétition féroce qui s’annonce entre un grand nombre de constructeurs de prestige, notamment en raison de l’introduction d’une nouvelle base de réglementation technique et sportive.

D’ici la fin de la décennie, la marque de Stuttgart souhaite également marquer de son empreinte le monde de l’automobile routière avec un dérivé extrême de ce modèle de course qui servira en quelques sortes de laboratoire en conditions extrêmes ; un hypercar sans concessions, totalement orienté vers la performance.

Un modèle 100% électrique ?

Ce modèle, qui serait ainsi le successeur tant attendu de la 918 Spyder, pourrait être doté d'une nouveauté non négligeable : une motorisation entièrement électrique. Alors qu'un groupe motopropulseur hybride reste une option, et serait du même coup directement lié à la 963, l'un des principaux dirigeants de la société a indiqué qu'une percée en cours dans la technologie des batteries pourrait permettre à Porsche de construire une hypercar 100% électrique. On rappellera également que Porsche, comme d’autres, a trouvé le championnat du monde de Formule E où il est engagé quelque peu restrictif et bordé pour mettre en place ses ambitieux plans de recherche et développement dans la technologie électrique de pointe, au point d’envisager une implication en Formule 1 tout en maintenant un programme WEC !

Quoi qu’il en soit, le bolide présumé s'inscrit dans le cadre du partenariat tripartite entre Porsche, Bugatti et Rimac dans le domaine des voitures de sport, sous l'égide du groupe Volkswagen. Rimac, basé en Croatie, est un spécialiste des véhicules électriques à l’accélération foudroyante et son hypercar entièrement électrique, la Nevera, est déjà en production avec une puissance de 1427 kW provenant d'un fascinant groupe motopropulseur à quatre moteurs.

