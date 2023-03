La Koenigsegg Regera est un véhicule qui ne manque jamais d'attirer l'attention. Finie dans une teinte chatoyante appelée Candy Liquid Blue et rehaussée de garnitures dorées, cette Regera a suscité notre intérêt lorsqu'elle a récemment été mise en vente au Texas.

Il s'agit d'une machine très rare, car elle n'a été fabriquée qu'à 80 exemplaires. L'annonce indique que cette Regera est équipée de plus de 900 mille euros d'options, et pour donner un peu de contexte à ce chiffre farfelu, c'est à peu près le même prix que celui de la McLaren P1 à l'état neuf... pour la voiture entière.

D'après la vignette présentée lors de la vente aux enchères, certaines de ces options sont 11 200 € pour les bandes Gold Leaf sur les différents ailerons à l'arrière (les bandes sur les autres parties de la voiture sont des options supplémentaires qui totalisent plus de 180 000 €), 13 300 € pour les garnitures intérieures en aluminium, 52 600 € pour les jantes plus 27 600 € pour les jantes en carbone avec or, 21 600 € pour les prises d'air latérales en carbone clair, et ce ne sont là que quelques-unes des options les moins chères.

Le "Ghost Package" est proposé à 263 000 €. Avec ce pack, la Regera gagne de l'appui aérodynamique grâce à l'ajout d'appendices en carbone sur les boucliers avant et arrière . Il comprend également l'option Environmental Power Upgrade, qui permet à la Regera d'utiliser du carburant E85.

Cette option confère à ce modèle une puissance totale de 1 757 ch. La Regera utilise un V8 biturbo de 5,0 litres qui fonctionne en conjonction avec trois moteurs électriques. La puissance est transmise aux seules roues arrière par la transmission à engrenage direct de Koenigsegg.

L'annonce mentionne que cette voiture est également équipée de la suspension arrière Triplex avec un troisième amortisseur, en plus des doubles triangles et des amortisseurs Ohlins. Et comme il s'agit d'une Koenigsegg, il y a beaucoup de garnitures dorées sur des éléments autrement banals comme le bouchon du réservoir d'essence.

Il n'y a pas d'information sur le propriétaire de la voiture, mais elle affiche moins de 1 000 kilomètre au compteur. La vignette indique un prix d'achat neuf de 3 millions d'euros.