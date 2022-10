À l'exception de quelques véhicules amphibies, les voitures ne sont pas destinées à rouler dans l'eau. Malheureusement, l'une des 375 McLaren P1 existantes dans le monde a dû en faire l'expérience, à cause de l'ouragan Ian, qui a fait des ravages dans le sud-est des États-Unis, en particulier en Floride.

La McLaren P1 jaune ci-dessous appartenait à un homme du nom d'Ernie, connu sur Instagram sous le pseudo de lambo9286. Ernie possède un garage impressionnant en Floride. La dernière voiture à rejoindre sa collection était une McLaren P1 relativement neuve qui n'avait que 483 kilomètres au compteur. Si nous nous basons sur les publications du propriétaire sur les réseaux sociaux, il semblerait que la supercar hybride produite en série limitée était en sa possession depuis moins d’une semaine.

Malheureusement, les inondations causées par l'ouragan Ian ont forcé sa McLaren P1 à sortir du garage. Ernie tient à donner des mises à jour sur sa P1 inondée, à ses abonnés, documentant même le moment ou la voiture s'échappe de son garage.

La dernière mise à jour d'Ernie, que vous pouvez voir sur la publication intégrée ci-dessus, montre la P1 dans les rues, posée au-dessus des toilettes.

Pour aggraver les choses, la toute nouvelle Rolls-Royce Phantom du propriétaire a également été inondée et s'est retrouvée dans les rues après l'ouragan. On ne sait pas s'il y a eu d'autres voitures de la collection d'Ernie qui ont subi le même sort. La vidéo de la publication Instagram intégrée ci-dessus montre à la fois la P1 et la Rolls-Royce Wraith flottant dans les eaux.

Inutile de dire qu'il s'agit de dommages très coûteux causé par l’ouragan. Nous espérons que l'assurance d'Ernie va couvrir tous les frais, comme pour les autres dommages causés par les inondations en Floride.